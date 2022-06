Les obres del carrer Prat de la Creu s’ajornen per manca de materials

Marsol també ha anunciat aquesta setmana la recuperació del projecte urbanístic del carrer Doctor Vilanova. Confia poder finalitzar el projecte abans que acabi l’any i adjudicar-lo al gener o al febrer perquè abans de l’estiu de l’any vinent les obres ja estiguin enllestides.

D’altra banda, el 15 de juliol s’acaba el termini per a presentar ofertes per a la rehabilitació de la part alta de la via que uneix la rotonda del Govern amb la plaça Rebés. És la segona vegada que aquests treballs es treuen a concurs després que la primera licitació es declarés deserta.