Les obres de l’edifici Rosaleda per a acollir els serveis de l’Arxiu Nacional tindran una durada de cinc mesos

El Govern avança per a traslladar l’Arxiu Nacional a la seu del Ministeri de Cultura, a Encamp. En aquest sentit, el Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació dels treballs de l’edifici Rosaleda per a acollir els serveis de l’Arxiu Nacional. Els treballs s’han adjudicat per 191.947,85 euros a l’empresa Construccions Neu, SLU, i tindran una durada de cinc mesos. D’aquesta manera, la seu del Ministeri de Cultura recollirà tots els departaments i àrees que en formen part i se centralitzaran tots els serveis en unes mateixes dependències, l’edifici de l’antic Hotel Rosaleda, culminant, així, el trasllat iniciat l’any 2020.
L’espai que es reforma és l’edifici annex, que acollia fins aquest estiu el Centre de Català, un equipament que des d’aquest setembre ha estrenat les noves instal·lacions a l’antic Hotel Hermus, al carrer René Baluard, 9, d’Encamp.
Pel que fa als treballs adjudicats, es tindran en compte les necessitats d’espais i instal·lacions de les zones de tallers i altres zones de treball de l’Arxiu Nacional. En el cas dels espais de la Biblioteca Nacional, situats a la planta baixa de l’edifici Rosaleda, es reorganitzaran els seus usos per tal d’optimitzar-los, ja que algunes sales de reunions o de consulta, seran compartits entre la Biblioteca Nacional i l’Arxiu Nacional.