Francesc Mauri

L’Agència Internacional de l’Energia, l’organisme més potent i neutre del món en seguiment i monitoratge energètica, arriba a la conclusió que, la potència solar instal·lada al món durant el 2023, supera la potència de tota la nuclear instal·lada en els darrers cinquanta anys al planeta. Els desinformadors professionals a sou d’interessos perpetuadors de models actuals fins a treure’n la rendibilitat programada, us explicaran qualsevol altra cosa.

Els cunyats, em refereixo als opinadors, sense base de coneixements, experimentació empírica o, simplement, amb el dit fluix també us explicaran “les seves creences”. L’energia nuclear, en funcionament es vol amortitzar, lògic. Ara bé, construir centrals nuclears és una ruïna. És infinitament més econòmic fer renovables i, sobretot explotar-les i desmuntar-les posteriorment.

Segons ENRESA, organisme estatal espanyol de residus nuclears, Espanya no podrà pagar la factura de desmantellament dels 7 reactors nuclears fins al 2.100. El 2073 arribarà el magatzem central de residus. Més dades. A Espanya l’autoconsum solar ja supera l’energia nuclear en potència instal·lada a Espanya. La potència nuclear a 5 centrals espanyoles i 7 reactors (Ascó per exemple en té dos) és de 7.117 MW. A 31 de desembre del 2023 la potència d’autoconsum va ser de 7.154 MW.

L’energia solar de “fireta de Festa Major” segons els detractors abans pandèmia, situada als teulats de cases, botigues i empreses supera tot el parc nuclear espanyol. Aquí no es compten les instal·lacions grans i extenses en terrenys i espais ubicats per empreses del món energètic. Tampoc es compta l’energia Termosolar instal·lada sobretot a Andalusia.

En el cas del món i, seguint el fil dels costos de la nuclear, el projecte en construcció nuclear més gran d’Europa es troba a les Illes Britàniques. Es tracta de Hinkley Point C, liderada la propietat en un 68% per l’elèctrica estatal francesa EDP. El 32% restant era de la xinesa CGN que es va retirar per pors amb la seguretat i els sobrecostos.

Atenció a les xifres i terminis de construcció. Després de llegir-ho (acabo l’article de seguida) esteu autoritzats a fer una til·la. La xifra més favorable és que, un cop s’acabi, donarà electricitat a 6 milions de llars.

La resta de xifres són literalment nefastes:

Planejament el 2005. Projecte anunciat l’any 2010 i amb inici teòric de construcció el 2017 amb cost anunciat de 24.000 milions d’euros.

Any anunciat, aquest 2024, i acabament el 2031. Cost previst 52.000 milions d’euros.

L’energia nuclear és fàcil, ràpida d’implantar, fàcil de desmuntar, sense residus, sense costos a desenes i centenars d’anys, amb risc zero de greus accidents, amb risc zero d’atacs terroristes. Tot era ironia, és clar.