Les Nits d’estiu tanquen amb un 94% de participació del públic

Un dels espectacles de les Nits d’estiu (SFGA)

Les Nits d’Estiu 2023 als museus i monuments gestionats pel Govern han tancat amb uns resultats quantitativament excel·lents, ja que s’ha assolit una ocupació del 94%, amb un total de 473 participants de les 505 places disponibles. La majoria dels assistents han estat del país, com s’havia observat en les anteriors edicions.

Més enllà de les xifres, la programació de les Nits d’estiu als museus està consolidada i s’inclou en les agendes dels mesos de juliol i agost per a molts ciutadans del país, ja que el públic ha participat activament en la programació gaudint de la diversitat de les propostes.

Entre les activitats, cal destacar l’atmosfera que es va crear en el darrer concert del grup Maria Lluïsa davant de l’església de la Cortinada; la força creativa dels actors encapçalats pel Josep Minguell, que van narrar la història de la tècnica del fresc a l’espectacle AFFRESCO, que va tenir com escenari l’església de Santa Coloma; o la descoberta de l’art barroc del país mitjançant un itinerari pel poble d’Ordino. Així com, altres activitats que s’ofereixen des de fa anys i que continuen despertant interès, com els itineraris temàtics o el cinema a la fresca a la Farga Rossell.

En aquest resum s’inclouen dos activitats, com el taller de papallones i l’espectacle de dansa contemporània Traginers de pulsions, que no formaven part de la programació, però que també s’han programat a l’estiu i que han contribuït a interpel·lar públic divers i multiplicar els continguts, les temàtiques i els llenguatges artístics de les Nits d’estiu als museus.