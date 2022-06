Les nits d’estiu als museus arrenquen amb una “nit de misteri” a càrrec de Pablo Raijenstein

Les nits d’estiu als museus gestionats pel Govern d’Andorra es posen en marxa aquest dissabte, dia 2 de juliol, amb una nit de misteri protagonitzada per Pablo Raijenstein. L’escenari misteriós serà la Casa d’Areny-Plandolit, a Ordino, i s’hi han previst dues sessions, una a les 20 hores i, l’altra, a les 21 hores.

L’espectacle, que serà gratuït per als assistents està recomanat per a majors de 12 anys. Per a assistir-hi cal reservar plaça al telèfon 836 908 o a reservesmuseus@govern.ad

El mentalista Pablo Raijenstein, reconegut entre els 10 millors mentalistes d’Europa, s’ha especialitzat a actuar en llocs singulars, com la casa de la nissaga dels Areny-Plandolit d’Ordino.

Raijenstein presenta una nova forma d’experimentació, un espectacle de mentalisme a partir del qual indagarà en alguns fenòmens inexplicables i enigmes que presenta la casa museu. Una sessió exclusiva reservada a grups reduïts que gaudiran del mentalisme, la versió més psicològica del l’il·lusionisme.