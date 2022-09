Les Nits d’estiu a Engolasters 2022 clouen amb èxit d’assistència

Les Nits d’estiu que ha organitzat FEDA Cultura enguany, a Engolasters, han gaudit novament d’una gran rebuda per part del públic, que any rere any se suma massivament a l’esdeveniment cultural. 484 persones han assistit a alguna de les propostes lúdiques i per a tots els públics.

Entre les Nits d’aquest 2022, destaquen les visites nocturnes al Camí hidroelèctric que s’han recuperat enguany; l’excel·lent rebuda del jocs de pistes “Acuita la dinamita”, que va fer que els més petits s’ho passessin d’allò més bé; i Les Nits de caire astronòmic, les quals continuen sent unes de les principals protagonistes del programa cada estiu.

Tot i haver ampliat el programa amb vuit propostes en total, enguany no s’ha batut el rècord de visitants per l’anul·lació de la projecció en col·laboració amb Ull Nu del film d’animació infantil “Minúscul: la vall de les formigues perdudes”. El mal temps va fer impossible celebrar el cinema a la vora del llac, una activitat per a la qual hi havia més de 200 persones inscrites.

Tot i això, l’objectiu de FEDA Cultura és continuar sumant-se al programa de Nits d’estiu als museus la pròxima edició amb l’organització d’activitats singulars a l’entorn del Camí hidroelèctric i el llac d’Engolasters, que ajuden a explicar la història de la producció d’electricitat a Andorra i a divulgar valors com la sostenibilitat, així com la cultura, la ciència i les arts en un entorn únic.