Les neurones mirall

S’encarreguen de poder copiar els gestos i sentiments percebuts en els altres (mimetisme). És com si estiguéssim veient-nos en un mirall i la conducta aliena fos la nostra. Un bon exemple és quan veiem algú menjar una llimona i posa cara agra, immediatament gesticulem de la mateixa manera, doncs amb la gent negativa o tòxica que ens envolta succeeix exactament igual, comencem a pensar i raonar igual que ells. Aquestes neurones són una eina cognitiva brutal si les sabem utilitzar al nostre favor, tenen la capacitat de canviar l’estat anímic de qualsevol situació en la que estiguem interactuant. Un altre exemple és quan entrem a un establiment i saludem amb un somriure, rarament no ens contesten de la mateixa manera, amb un altre somriure.

És un efecte de la conducta no verbal i és que la postura corporal i el gestos de la cara i de les mans diuen més de nosaltres del què podem pensar. Les paraules es poden manipular, es poden memoritzar i dir-les de qualsevol forma però els sentiments que les acompanyen són inevitables. És per això mateix que es parla d’energia positiva i negativa envers les persones, és una sensació de benestar o malestar que transmetem sense donar-nos-en compte. D’aquí la importància de ser conscients de la seva funció ja que ens poden facilitar molt la vida si les fem servir adequadament.

Les podem utilitzar per rebre un millor tracte quan interactuem amb més gent, mentre parlem amb ells podem visualitzar-nos enfront d’un mirall i així saber com volem que ens vegin els altres i condicionar la seva resposta. És com fer una entrevista estructurada, estem guiant a la persona cap a on volem i en aquest cas, li estarem provocant unes emocions i sentiments al nostre favor. Resumint seria: “Si vols que et somriguin, fes-ho tu abans i si vols malestar, expressa melancolia o rebuig social”. Això és així perquè la ment és la que interpreta les senyals per avisar a l’organisme de si està en perill o per contra, pot gaudir de la situació.

