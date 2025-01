Les millors plantes per a decorar el teu balcó a l’hivern

Hi ha plantes que suporten molt bé el fred de l’hivern (AMIC)

L’hivern no és un obstacle per a gaudir d’una terrassa o bé d’un balcó ple de vida i color. Hi ha plantes resistents al fred que aporten bellesa i frescor durant aquesta estació, la qual té les temperatures més baixes. Aquí et presentem algunes opcions ideals per a jardineres i testos.

Gessamí d’hivern

Originari d’Àsia, aquest arbust de branques verdes i flors grogues floreix durant tota la temporada freda. És perfecte per a testos o vores, i el seu vibrant color il·lumina qualsevol espai exterior.

Fetgera o campaneta porpra

Coneguda per les fulles d’intens tons porpres, aquesta planta suporta temperatures de fins a -20 °C. És ideal per a balcons, sigui en jardineres o testos.

Viola cornuta

La resistent Viola cornuta floreix des de la tardor fins a la primavera, i la seva varietat “ice babies” destaca per tolerar, fins i tot, les gelades més intenses.

Violes o pensaments

Aquestes plantes, clàssiques de la tardor i hivern, no deixen de florir, fins i tot, sota temperatures baixes, omplint de color els balcons.

Drassana australis

També anomenada arbre col, aporta elegància amb les seves fulles arquejades. Prefereix balcons assolellats i és menys resistent al fred extrem.

Bledes de tija vermella

A més de decoratives, són comestibles. Les seves cridaneres tiges de colors aporten un toc intens. Aquestes plantes no només resisteixen l’hivern, sinó que converteixen el balcó en un espai acollidor i ple de color.





Per Tot Sant Cugat