Les mesures per reformar el sistema de pensions amb més consens es debatran al Consell el 2022

El Consell General ha aprovat per unanimitat la creació d’una comissió especial per a la sostenibilitat de les pensions. Les reformes que tinguin més consens es podrien començar a dur a terme el 2022. La resta es faria més endavant.

Tots els grups parlamentaris han decidit que els treballs de la comissió especial per a la sostenibilitat de les pensions han de donar pas a una nova comissió de seguiment.

Hauria de començar a treballar aviat, després de Reis, i portar a debat parlamentari el 2022 les reformes que tinguin més consens entre les formacions polítiques. La resta quedaria per més endavant, ha manifestat el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat.

Al seu torn, la consellera general socialdemòcrata Susanna Vela, ha assegurat que advocaran per “propostes que siguin coherents amb el model social europeu de protecció amb els elements de solidaritat, repartiment i redistribució”, tot remarcant que es requereix una anàlisi en profunditat i que “no es pot improvisar”.

També s’ha aprovat la reforma de la llei de finances comunals del 2003 per fer-la més àgil. Els socialdemòcrates s’hi han abstingut perquè els impostos que queden són similars als que ja hi havia i els han titllat “d’anacrònics i injustos”. Pensen que s’ha perdut una ocasió per millorar. La resta de grups ha dit en aquest sentit que aquesta llei aporta millores necessàries per als comuns i que el debat en profunditat sobre el sistema fiscal s’abordarà en la taula de treball proposada per Terceravia durant el debat d’orientació política.

Les suspensions temporals s’amplien amb retrets de l’oposició per la manca de previsió

El ple del Consell General també ha aprovat el projecte de llei que permet allargar les suspensions temporals fins al juny.