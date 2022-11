Aquesta ruta curta, però intensa, ens donarà a conèixer l’entorn muntanyenc més pròxim a l’Estartit. Els trams d’inclinació pronunciada ens seran recompensats amb unes vistes immillorables a les illes Medes, l’Estartit i gran part del Baix i l’Alt Empordà. Coronarem la Roca Maura, visitarem i coneixerem la història de la Torre Moratxa i, de tornada a l’Estartit, aprendrem alguna cosa sobre les espècies de fauna que hi viuen.

Les Maures

La ruta arrenca just davant l’oficina de turisme de l’Estartit i, de seguida, anem a buscar el carrer de Santa Anna, pel qual seguirem fins a la plaça de l’Església. Una mica més enllà pujarem pel carrer de la Primavera, asfaltat i amb pendent de pujada fins arribar al mirador del Salt de l’Euga.

Passats uns metres deixarem el camí asfaltat que condueix a Torre Ponça per a desviar-nos a la dreta i recórrer un pendent molt pronunciat en direcció a Torre Maura. Iniciarem l’ascens envoltats per un bosc de pi blanc i, a mesura que ens apropem a la Roca Maura, el coscollar sobre terra calcària anirà guanyant terreny.

A Roca Maura podrem aturar-nos a recuperar forces i també podrem gaudir del magnífic moment amb què ens obsequia aquest mirador privilegiat.

Seguim el camí, ara en direcció a Torre Moratxa per sobre dels cingles, i caminem per un camí molt pedregós i irregular dominat pel coscollar. Visitarem la Torre Moratxa i coneixerem la seva història, abans d’iniciar un descens per un camí de vegades desdibuixat i pedregós (compte amb les torçades de peu).

Abans d’arribar al coll conegut com Coll d’en Taians, girarem a l’esquerra i continuarem el descens, ara ja de tornada i en direcció a l’Estartit.n Ens acostem ara a les primeres cases de la zona urbanitzada i recomanem seguir el traçat, principalment en els trams on el camí queda desdibuixat.

Ara, ja per asfalt, ascendim pel carrer Rocacorba fins a prendre unes escales a la dreta en un pronunciat descens que, per la carretera de Torroella, ens conduiran de nou fins a la plaça de l’Església i el punt de sortida.

Per www.surtdecasa.cat