Les mascaretes deixen de ser obligatòries a les aules i a la feina

Els indicadors epidemiològics relatius a la Covid-19 de la darrera setmana continuen a la baixa, el que suposa “una millora en l’evolució de la pandèmia que ens permet flexibilitzar algunes de les restriccions actualment en aplicació”.

A partir d’aquest dimarts els alumnes i professors podran evitar la mascareta en interiors sempre que es relacionin amb el seu grup o nucli de convivència estable. Hauran de mantenir-la per desplaçar-se o si entren en contacte amb un altre grup. Encara als centres escolars, aquesta setmana també deixaran de fer-se els cribratges periòdics: “les últimes dades que hem pogut analitzar indiquen que el 70% dels infants entre 5 i 9 anys ja han passat la malaltia, i més de la meitat dels menors de 5, també”.

Fora de l’àmbit escolar, també podrà prescindir-se de la mascareta en els llocs de treball quan hi hagi un grup estable o en les reunions periòdiques que es realitzin amb les mateixes persones sempre que no s’estigui de cara al públic. Els esportistes no caldrà que usin la protecció facial en els entrenaments que es facin a l’interior.

Pel que fa a les activitats culturals i esportives que es realitzin en exteriors, ja no caldrà presentar el certificat COVID, però si s’apleguen més de 1.000 persones caldrà fer ús de la mascareta.

Finalment, i després de la reobertura de l’oci nocturn de la setmana passada, el ministre ha exposat que es mantenen les dues opcions d’accés: o bé es fa un control d’entrada només mitjançant el certificat COVID i s’ha d’usar la mascareta en interiors sempre que no s’estigui bevent, o bé es realitza un doble control d’entrada mitjançant certificat COVID + test d’antígens per poder prescindir de la protecció facial. El test s’ha d’haver realitzat les 12 hores anteriors en un establiment autoritzat o també podrà fer-se in situ, sempre sota la responsabilitat de l’establiment i seguint les indicacions del ministeri de Salut. A banda, les sales de joc i recreatives poden tornar a obrir en l’horari habitual i sense limitacions.