Les malalties més comunes en gossos domèstics

Els problemes que pot arribar a tenir un gos domèstic són molt variats, però hi ha una sèrie de malalties que són més freqüents. Cal reconèixer possibles símptomes i prevenir-les quan sigui possible. Recorda que has d’acudir al veterinari, ja que aclarirà els teus dubtes i et dirà quin és el tractament necessari per al gos. Les malalties més freqüents són:

Infeccions a la bufeta , com la cistitis. És més freqüent en gossos adults que en cadells.

, com la cistitis. És més freqüent en gossos adults que en cadells. Artritis canina . És un trastorn molt comú entre els gossos d’avançada edat. Afecta les articulacions, i consisteix en una degeneració del cartílag.

. És un trastorn molt comú entre els gossos d’avançada edat. Afecta les articulacions, i consisteix en una degeneració del cartílag. Otitis canina . És una malaltia en la qual s’inflama la part exterior de l’oïda. Ho podem reconèixer per l’aparició d’una secreció marró fosc.

. És una malaltia en la qual s’inflama la part exterior de l’oïda. Ho podem reconèixer per l’aparició d’una secreció marró fosc. Leishmaniosi canina . És una malaltia que pot afectar tant les mascotes com als humans. Els símptomes són molt amplis i variats: coixesa, desnutrició, problemes en la pell, les ungles, els ulls…

. És una malaltia que pot afectar tant les mascotes com als humans. Els símptomes són molt amplis i variats: coixesa, desnutrició, problemes en la pell, les ungles, els ulls… Trastorns en la pell , com dermatitis o al·lèrgies. S’identifica per picors, rojors, alopècia…

, com dermatitis o al·lèrgies. S’identifica per picors, rojors, alopècia… Borm. És la malaltia que més preocupa els propietaris, ja que el seu percentatge de mortalitat és molt elevat. Afecta especialment als gossos més petits i és altament contagiosa. És molt important la vacunació.

Per Tot Sant Cugat

Font wikifaunia.com