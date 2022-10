Les Jornades de la Xarxa Pirineus Vius, amb clars missatges per a reforçar la cooperació transfronterera

El Centre de Congressos d’Ordino ha acollit aquest dimarts la inauguració de la Trobada de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius, que compta amb una vuitantena d’entitats i professionals de l’educació ambiental que engloben tres estats: França, Espanya i Andorra i cinc regions: Catalunya, Aragó, Navarra, Nova Aquitania i Occitània.

L’esdeveniment reuneix al voltant de 120 professionals de l’educació ambiental i la mediació patrimonial de tot el massís, durant tres jornades de treball i co-formació, que enguany compten amb Andorra Recerca i Innovació com a entitat coorganitzadora amfitriona de l’esdeveniment.

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior i presidenta d’Andorra Recerca i Innovació, Ester Vilarrubla, ha destacat la cooperació transfronterera de les Jornades i la “importància” de la divulgació del coneixement conjunt. La dirigent ha desitjat “una feliç trobada” i ha recordat que aquest cap de setmana s’han organitzat un seguit d’actes de commemoració del segon aniversari del nomenament d’Ordino com a Reserva de la Biosfera.

La cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, ha destacat el nomenament d’Ordino com a Reserva de la Biosfera i com, aquesta denominació, ha contribuït a l’impuls de la divulgació de l’educació ambiental. La dirigent també ha explicat que més de 800 infants visiten cada any la Casa de la Muntanya, destinada a ser un centre de creació i divulgació de projectes científics i innovadors com els previstos durant aquest cap de setmana, quan es compleixen dos anys del nomenament.

També ha intervingut l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, qui, en la línia dels qui l’han precedit, ha destacat que des de l’ambaixada es treballarà per a ajudar a la cooperació transfronterera i l’entesa entre els territoris.

Els objectius de les Trobades del 2022, segons ha explicat la tècnica d’Andorra Recerca + Innovació i coordinadora de l’esdeveniment, Montse Brugulat, se centren en analitzar els resultats i presentar les perspectives de la Xarxa, elaborar els futurs projectes transversals i territorials, i el reforç dels mètodes d’avaluació de les accions del mateix ens.

La Xarxa d’Educació Pirineus Vius compleix enguany 25 anys i des de l’organització han programat un seguit d’actes que s’allargaran fins dijous. En destaquen la inauguració del Museu Digital dels Pirineus, testimonis i debat sobre els nous usuaris de la muntanya, la taula rodona sobre la reconnexió a la natura i públics discapacitats, la xerrada sobre què és una Reserva de la Biosfera i el cas d’Ordino o l’espectacle Versant Vivant.

Andorra Recerca + Innovació és entitat membre de la Xarxa des de 2013 i recentment forma part del grup de Coordinació per al desenvolupament de projectes.