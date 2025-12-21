Les joguines més comprades segons la franja d’edat

El Nadal és sinònim d’il·lusió, llums i, sobretot, joguines. El Pare Noel i, sobretot, els Reis Mags en són ben responsables d’aquesta màgia que es viu per aquestes dates. Cada any, el catàleg de tendències canvia i s’adapta als gustos dels infants i a les novetats del mercat. A continuació, fem un repàs de les joguines més populars d’aquest Nadal, agrupades per franges d’edat.
De 0 a 2 anys: descobrir el món amb els sentits
En aquesta etapa, els nadons aprenen a través de la vista, l’oïda i el tacte. Les joguines més demanades són:
- Joguines sensorials: boles d’activitats, llibres tous, peces amb textures i llums suaus.
- Estructures d’activitats: gimnasos de terra i arcs amb penjolls.
- Blocs tous i apilables: estimulen la coordinació i la motricitat fina.
- Peluixos interactius: animals que canten, parlen o projecten llum.
Aquest tipus de joguina incentiva la curiositat del nadó i afavoreix el seu desenvolupament cognitiu i motriu.
De 3 a 5 anys: creativitat i joc simbòlic
A partir dels tres anys, els infants comencen a interpretar rols i a imaginar històries. Les joguines estrella solen ser:
- Cuinetes, eines i maletins mèdics
- Figures i nines articulades
- Vehicles grans (cotxes, camions, trens)
- Pissarres, plastilina i kits de manualitats
- Jocs de construcció bàsics, com blocs magnètics o peces grans.
Aquestes joguines fomenten el joc simbòlic i la creativitat, fonamentals en aquesta etapa.
De 6 a 8 anys: enginy i moviment
Els infants d’aquesta edat tenen més autonomia i comencen a gaudir de reptes i activitats físiques:
- Lego i jocs de construcció avançats
- Jocs de taula senzills com Dobble, Uno o Loto
- Patinets, bicicletes i accessoris esportius
- Kits científics: experiments senzills, circuits elèctrics o minerals
- Joguines interactives basades en personatges populars.
És una edat ideal per a estimular la resolució de problemes i el treball en equip.
De 9 a 12 anys: tecnologia i creativitat avançada
Els gustos es diversifiquen i apareixen preferències més complexes:
- Drons i robots programables
- Videojocs aptes per a l’edat
- Kits STEM de programació, robòtica o química
- Jocs de construcció sofisticats, com maquetes o Lego tècnic
- Jocs de taula estratègics com Catan Junior o Carcassonne.
Aquesta etapa és ideal per a fomentar habilitats tecnològiques i el pensament lògic.
A partir de 13 anys: entreteniment, identitat i socialització
Els adolescents busquen joguines i activitats vinculades als seus interessos personals:
- Videojocs i accessoris gaming
- Jocs de taula complexos o d’estratègia
- Kits de creació: impressió 3D, art digital, música, fotografia
- Puzles de gran nombre de peces
- Experiències: escapades, activitats esportives o tallers creatius.
Tot i que no sempre es consideren “joguines”, aquestes opcions fomenten la creativitat i l’autonomia.