Les inscripcions per a la Pujada Arinsal 2022 s’obriran el 16 de maig

ACA Esportiva obrirà el pròxim 16 de maig el període d’inscripció per a la Pujada Arinsal 2022, 4a prova puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió que se celebrarà els dies 18 i 19 de juny. El termini d’inscripció romandrà obert fins al dijous 9 de juny. Al costat del formulari d’inscripció ja disponible també hi ha el reglament esportiu de la cursa, tot això en la web oficial www.pujadaandorra.com.

Podran participar en la Pujada Arinsal 2022 els vehicles que s’ajustin a les categories Sport (Sèrie A, oberts) i Producció (Sèrie B, tancats), segons la reglamentació del campionat francès. Qualsevol màquina que no compleixi aquesta normativa podrà competir en una categoria creada especialment per l’Automòbil Club d’Andorra, la ‘Sèrie Nacional’, que permet que monoplaces, biplaces, GT, turismes o vehicles clàssics de qualsevol mena puguin participar a Arinsal, amb classificacions i premis específics per a ells.

A més de ser puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió en les seves categories Sport, Producció i Femení, Arinsal 2022 també ho serà per a la Copa de França de Muntanya (amb coeficient 3 de cara a la final de la Copa de setembre) i per a la ‘Ligue Occitanie Méditerranée du Sport Automobile‘, campionat del sud de França per al qual puntuen les curses de muntanya i d’altres especialitats que se celebren en la zona.

La primera prova puntuable del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió serà la pujada Teurses Thereval–Agneaux (Normandia), els dies 14 i 15 de maig. La d’Arinsal serà la 4a de les 8 curses puntuables de què consta el calendari. Els guanyadors de la passada edició van ser en la Sèrie A, el pilot francès Kevin Petit (Norma M20FC-BMW), mentre que en la Sèrie B va vèncer el pilot andorrà Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 R).

Cap de setmana amb 7 pujades

Després de les verificacions del divendres 17, l’activitat esportiva d’Arinsal 2022 s’iniciarà a les 10 del matí del dissabte 18 amb els primers assajos lliures no cronometrats. A continuació tindran lloc dues pujades d’entrenaments oficials cronometrats i a les 15 hores la primera pujada de cursa.

El diumenge 19 el dia arrencarà a les 9 hores amb una altra pujada d’entrenaments lliures (Warm-Up) seguida de dues pujades de cursa, a les 10 i a les 12 hores. A continuació, en la sortida de la prova s’establirà el primer podi de vencedors absoluts i una hora més tard, al parc d’Arinsal, es distribuiran els premis als participants més ben classificats.

A més dels corresponents trofeus i premis en metàl·lic per als primers classificats del campionat francès, es lliuraran trofeus als millors de la Sèrie Nacional. A més, el pilot que aconsegueixi el millor temps escratx de tots els participants es farà creditor del preuat Trofeu Joan Vinyes, instituït en honor de què va ser destacat pilot andorrà de muntanya i responsable en el seu moment de la comissió esportiva de l’ACA.