Les inscripcions de l’escola de neu d’Encamp i del Pas s’obriran dilluns vinent

El Comú d’Encamp obrirà el proper dilluns, 20 d’octubre, únicament per als residents a la parròquia, les inscripcions de l’escola de neu d’Encamp i del Pas de la Casa per a la temporada 2025-2026. L’escola de neu, que enguany celebra 30 anys, tindrà una durada d’11 setmanes. S’iniciarà el 10 de gener i es desenvoluparà fins el 29 de març -a excepció del 14 i 15 de febrer-, amb un total de 22 sessions. Els alumnes que participen a l’Escola de Neu poden practicar diverses activitats com l’esquí, el surf de neu o el freestyle.
Com a novetat, aquesta temporada els “Flocs de neu”, grup de debutants d’Encamp nascuts el 2021, faran les classes al jardí de neu de Grau Roig mentre que el grup del Pas de la Casa les realitzaran a la mateixa ubicació de cada any.
Les persones interessades podran formalitzar la seva inscripció a través del web www.comuencamp.ad a un preu de 257,60 euros. Per als no residents a la parròquia l’import serà de 472,10 euros i es podran apuntar en línia a partir del 27 d’octubre. En el cas dels debutants (1 jornada), el preu serà de 124,30 euros per als residents i de 236,10 euros per als no residents. Les inscripcions també es podran realitzar presencialment al Complex Esportiu d’Encamp i el Centre Esportiu del Pas de la Casa.
Hi haurà un 10% de descompte en les inscripcions per als usuaris del Club Piolet o el Carnet Jove i un 20% en la inscripció del segon/a germà/germana.
Per a més informació es pot contactar amb la recepció dels centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa, o bé al correu escoladeneu@encamp.ad.