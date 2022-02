Les impressionants vistes de la Mussara

Situat a 990m, el poble abandonat de la Mussara forma part del municipi de Vilaplana i ofereix unes vistes privilegiades del sud del Camp de Tarragona.

Està format per un conjunt de 8 edificis en estat ruïnós que li donen un cert encant. Prova d’això és que, des de fa uns anys, l’entorn de la Mussara acull iniciatives que volen posar en valor aquest entorn.

A més, aquesta cinglera que forma part de les Muntanyes de Prades és un entorn perfecte per practicar-hi escalada i realitzar-hi infinites excursions, com per exemple als Avencs de La Febró.

Si sou dels que us agrada la natura, i amb una sola excursió no en teniu prou, també podreu fer nit al seu refugi.

Per www.surtdecasa.cat