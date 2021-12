Les importacions sumen un valor de 154 milions al novembre, un 58,4% més que al 2020

Les importacions durant el mes de novembre han sumat un valor de 154,14 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del +58,4% respecte al novembre de l’any anterior. Això es degut a la variació percentual i absoluta positiva de tots els grups, destacant ”Transport” amb un +57,3%, “Energia” amb un +146,9%, “Alimentació” amb un +59,6%, “Farmàcia-perfumeria” amb un +105,8% i “Begudes i tabac” amb un +106,0%. Així ho revelen les dades fetes públiques aquest dijous pel Departament d’Estadística.

Durant els onze primers mesos de l’any 2021, el total d’importacions és de 1.178,14,00 milions d’euros, amb una variació percentual del -3,4% respecte al mateix període de l’any anterior. Tenen valors positius destacats: “Transport” (+41,1%), “Joieria” (+105,6%), “Construcció” (+49,9%) i “Energia” (+32,2%). En canvi, la partida que destaca amb un valor negatiu és “Diversos” (-70,8%). Sense tenir en compte la importació excepcional de la partida “Diversos” i concretament del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” per al juny del 2020, la variació passa a ser del +15,6% per aquests primers onze mesos de l’any 2021.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.268,60 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del -5,0% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en que les importacions en valor van ser de 1.336,00 milions d’euros. Sense el capítol “Energia”, les importacions disminueixen un -6,7% en comparació a l’any anterior. Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta les partides “Transport” (+39,4%), “Joieria” (+93,3%) i “Construcció” (+45,4%). Per contra, les partides amb una variació percentual negativa i variació absoluta més destacada són “Diversos” (-69,1%) i “Alimentació” (-2,6%). Degut a la importació excepcional de la partida “Diversos” i concretament del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” al juny de l’any 2020, la importació de la partida esmentada presenta una disminució destacada. Sense tenir en compte aquesta importació per al juny de l’any 2020, la variació és del +11,7% per l’acumulat d’aquests darrers dotze mesos respecte l’acumulat del període anterior.

Més de 13 milions en exportacions

Les exportacions durant el mes de novembre han sumat 13,18 milions d’euros, amb una variació percentual del +11,5% respecte al període anterior. Les partides exportades que destaquen amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta són “Diversos” amb un +57,8% i “Electrònica” amb un +19,5%. Té una variació percentual negativa més destacada la partida “Transport” (-20,4%).

En els primers onze mesos de l’any 2021, el total d’exportacions és de 126,66 milions d’euros, amb una variació percentual del -1,5% respecte el mateix període de l’any anterior. Destaquen amb valors positius les partides de “Transport” (+74,4%), “Electrònica” (+14,3%), “Joieria” (+75,6%), “Vestit i calçat” (+23,1%). En canvi, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són “Diversos” (-68,0%) i “Industrial” (-10,9%). Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida “Diversos” i concretament del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” per al setembre del 2020, la variació passa a ser del +28,5% per aquests primers onze mesos de l’any 2021.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 141,56 milions d’euros, amb una variació percentual del +2,7% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos de l’any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són “Transport” amb un +80,1%, “Electrònica” amb un +20,7%, “Joieria” amb un +77,9% i “Vestit i calçat” amb un +21,8%. Per contra, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són “Diversos” amb un -66,7% i “Industrial” amb un -11,1%. Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida “Diversos” del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” pel setembre de l’any passat, la variació és del +31,3% respecte l’acumulat del període anterior.

Dades ajustades

Pel que fa a les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, mostren una tendència a la baixa, tot i que amb un valor positiu, en el darrer mes, situant-se en un +0,9% en aquest mes de novembre. Seguidament, les variacions intermensuals de les exportacions, expressades en els mateixos termes, mostren una tendència a l’alça en els darrers quatre mesos, situant-se en un +0,5% per aquest mateix període.