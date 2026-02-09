Les importacions de béns cauen al gener un -10,7%, mentre que les exportacions creixen un +1,1%

By:
On:
In: Economia
Oficines del servei de Duana
Oficines de servei de Duana (SFGA)

Les importacions de béns durant el mes de gener de 2026 han sumat 140,96 milions d’euros, amb una variació percentual del -10,7% respecte al mes de gener de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és del -6,5%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 13,08 milions d’euros, amb una variació percentual del +1,1% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.980,56 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +6,9% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +8,1% respecte al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 197,35 milions d’euros, amb un augment del +2,2%.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]