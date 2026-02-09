Les importacions de béns cauen al gener un -10,7%, mentre que les exportacions creixen un +1,1%

Les importacions de béns durant el mes de gener de 2026 han sumat 140,96 milions d’euros, amb una variació percentual del -10,7% respecte al mes de gener de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és del -6,5%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 13,08 milions d’euros, amb una variació percentual del +1,1% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.980,56 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +6,9% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +8,1% respecte al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 197,35 milions d’euros, amb un augment del +2,2%.