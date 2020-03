Albert Hinojosa, director del cos de Tributs i Fronteres, ha explicat que durant les dues primeres setmanes de març va haver un despatx fluid de mercaderies provinents de l’exterior i que es va acabar el 14 de març, quan va entrar en vigor el confinament del Principat. Segons afegeix, des de llavors l’entrada de productes s’ha reduït considerablement: prop d’un 65%. Estima que l’alimentació, higiene i carburants s’ha mantingut però la resta ha caigut en picat.

A més, ha informat que actualment hi ha un duaner que ha donat positiu per coronavirus i que està aïllat a casa seva. També hi ha quatre companys de feina que estan confinats fins al dimecres vinent per precaució ja que haurien estat en contacte amb ell. Hinojosa afirma que les mesures de seguretat dels membres del cos són elevades. Des del principi del confinament compten amb guants i gel i des del dijous amb mascaretes de protecció. El cos especial ha reduït el servei al mínim i ha establert equips fixos per evitar que els possibles contagis puguin tenir impacte en el normal funcionament del despatx de mercaderies.