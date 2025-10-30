Les hores de monitoratge d’esquí escolar en la primera ensenyança augmenten a tres hores diàries

El Govern reforça l’acompanyament en l’aprenentatge de l’esquí escolar amb l’augment de dues a tres hores diàries de monitoratge en la primera ensenyança a càrrec de personal tècnic titulat. D’aquesta manera, els alumnes realitzaran un total de 21 hores de monitoratge, distribuïdes en 7 jornades d’esquí. Aquesta mesura enforteix la qualitat de l’ensenyament tècnic i la seguretat en la pràctica de l’esport nacional, tot garantint una atenció més personalitzada a l’alumnat i una millor progressió pedagògica. Així ho ha validat el Consell de Ministres que ha aprovat la modificació del reglament de l’esquí escolar.
A més, el text introdueix ajustos organitzatius i de seguretat per a adaptar-se a les necessitats actuals dels infants i joves, mantenint l’esperit formatiu i preventiu. En referència a la seguretat, s’han mantingut les obligacions de casc i protector d’esquena homologats per a l’esquí alpí, però s’han introduït excepcions en algunes activitats per a les quals no són un element de protecció.
També s’han establert el mínim de dies que han de complir els acompanyants d’esquí de segona ensenyança per a millorar la coordinació i la gestió de les activitats. Amb el nou text també s’hi introdueix mesures en cas d’incompliment dels dies obligatoris.
Aquesta actualització dona continuïtat a una tradició educativa que integra l’esquí dins dels projectes pedagògics de les escoles, en considerar-se un instrument per al desenvolupament integral de l’alumnat i el respecte per l’entorn. Així, l’Executiu reafirma el seu compromís amb la promoció de l’activitat física i esportiva.