Les GSeries 2022 s’estrenen amb emocions fortes

Nil Solans (GIAND), Romain Di-Fante (2RM – Clio ICE Trophy), Jose Roger (SBS), Maxime Emery (Carrera 1 – ICE Gladiators) i Cristian España (Carrera 2 -ICE Gladiators) van ser els primers vencedors de les GSeries. El meeting es va disputar a la pista del Circuit Andorra amb un ambient hivernal, però agradable gràcies a la presència del sol. La temperatura es va mantenir estable per sota de 0°, mentre que el sempre temut vent només va fer acte de presència en la part final de la jornada i de manera moderada.

En el meeting inicial de la temporada 2022 en el Circuit Andorra cal destacar la presència de Dani Sordo, Yohan Rossel, Christine Giampaoli i els joves de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Àlex “Sito” Español i Raul Ferré. També va ser al recinte andorrà Gil Membrado, subcampió de les dues últimes edicions de les GSeries que enguany ha decidit no competir a causa de la coincidència de dates amb el calendari de Lituània de ral·lis. Així ho va comentar: “Enguany correré al complet (14 Ral·lis) el calendari de Lituània de l’especialitat. Les primeres proves em coincidirien amb la G3 i la G4, per la qual cosa hem decidit, aquest any, no córrer al Circuit Andorra”.

Entre els que no van ser, per imprevistos d’última hora, al Circuit Andorra, cal destacar els campions de la passada edició, “Cohete” Suarez (GIAND) i Yan Le Poitier (SBS), a més dels germans Porté (Frank i Ian), protagonistes entre els 2RM, a la recta final de les GSeries 2021. Sens dubte aquesta categoria va ser la més castigada per les absències obligades.

Malgrat aquestes absències Àlex Bercianos es mostrava molt satisfet amb la inscripció final d’aquesta G1, així ho comentava: “Sens dubte, la satisfacció de poder tenir a la pista a Dani Sordo (pilot oficial de Hyundai al Mundial de Ral·lis) i a dos campions mundials, Nil Solans i Yohan Rossel, a més de diversos campions nacionals de diferents especialitats és una evidència que les GSeries continuen creixent no sols en quantitat sinó també en qualitat”.

Els pilots que es van instal·lar al paddock del Circuit Andorra, 60 en total, es van trobar amb un paisatge completament blanc, a causa de la neu que va caure en els dos dies previs a la G1. Quant a la pista de les instal·lacions del Port d’Envalira, cal destacar que la inversió tèrmica que va haver-hi a la zona del Pirineu, finals del 2021 i inici del 2022, va fer que l’equip de pista de les instal·lacions esmentades hagués de treballar ràpid i bé els dies de climatologia adversa per a mantenir la base del traçat, per a millorar-lo en la mesura del possible quan la temperatura va ser més propícia. Comentar que durant el mateix matí, abans que s’iniciés la competició, va caure una forta nevada i la temperatura va baixar fins als -13°C.

GIAND. Nil Solans va fer ple de puntuació a la G1

La competició es va iniciar amb domini del pilot francès Yohan Rossel en els entrenaments lliures, durant els quals, al costat del jove pilot andorrà Àlex “Sito” Español, van ser els únics a baixar de 51” en la seva millor volta. L’actuació de Rossel no es pot catalogar de sorpresa, l’actual campió del món de ral·lis (WRC3) va visitar per primera vegada, l’any passat, el traçat del Pas de la Casa i ja va deixar mostres de la seva excel·lent qualitat com a pilot.

La reacció de Nil Solans va ser immediata i en la mànega qualificativa (QP) va ser el pilot de PCR Sport qui va aconseguir el doblet. Millor volta (50”283) que li donava la pole-position de la Final A i el millor temps en el comput de les 4 voltes disputades (3’22”445), que suposaven els primers punts per al campionat.

En aquesta mànega, Rossel i “Sito” van repetir les bones sensacions dels lliures mentre que Christine Giampaoli va presentar la seva candidatura al podi, marcant el segon millor crono en una volta (50”802) i en conseqüència aconseguint el primer lloc de la graella de la Final B.

A la Final A es va confirmar el domini de Nil Solans, mentre que a la Final B, Jordi Gilberga (que compartia volant amb Nil) va ser el més llest a la sortida i va deixar als seus rivals que es barallessin per la segona plaça. La lluita entre Giampaoli, Raul Ferré i Dani Sordo va oferir als presents al traçat del Port d’Envalira els moments més espectaculars de la jornada.

2 Rodes Motrius (2RM). La Clio ICE – Trophy comença amb força al Circuit Andorra

Amb 11 pilots al volant d’un vehicle de marca Renault i només 1 pilot d’una altra marca, la categoria de les dues rodes motrius va tenir els mateixos protagonistes que el Clio ICE Trophy. Així doncs, el podi final va ser al 100% de pilots francesos encapçalats per Romain Di-Fante que es va mostrar el més ràpid tant en la mànega qualificativa com a la final que va disputar.

Josep M- Ferrer, responsable d’Alpine Racing, i ànima del Clio Ice-Trophy, es mostrava molt optimista respecte a l’acolliment de les GSeries a França, aquestes eren les seves paraules: “Les trucades que rebo diàriament demanant informació sobre el campionat andorrà de pilotatge sobre gel són constants, fins i tot de pilots belgues. M’han comentat alguns d’ells que, després de la seva participació al Ral·li de Montecarlo, es concentraran a provar l’especialitat del pilotatge sobre gel. La majoria dels que m’han trucat mai han competit en una pista de gel, uns s’adaptaran millor que uns altres, però la realitat és que la motivació de tots per a desplaçar-se a Andorra és màxima”.

Side by Side. Absents els germans Le Poitier, José Roger pren el comandament

José Roger, guanyador de la categoria GIAND fa dues temporades i debutant entre els SBS al 2020, sembla decidit a ser un assidu al podi d’aquesta categoria durant aquesta temporada. En aquesta G1 va dominar amb autoritat, tant la mànega qualificativa com la seva final. Per darrere Joan Gil, que comparteix mecànica amb Roger, i un dels habituals de la categoria, Philippe Brouchard, van mantenir una bonica lluita per la segona plaça.

ICE Gladiators. Els veterans continuen marcant el ritme

El pilot de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) Cristian España, i un altre il·lustre veterà de l’especialitat, en aquest cas francès, Maxime Emery (pilot habitual i guanyador d’una edició de les PIlot Bikes), van ser els protagonistes en les proves reservades a les dues rodes.

A destacar la segona de les carreres disputades, en la qual en el moment de la sortida es va situar España en primera posició, però Emery va ser la seva ombra durant tota la prova. Al final van travessar la meta separats per 149 mil·lèsimes, amb el pilot de la FMA en primera posició.

Proper meeting

Amb el temps just de recuperar forces i posar a punt la mecànica després del primer meeting, els pilots que tinguin en la seva agenda seguir el calendari de les GSeries 2022, el dissabte (dia 15) tindran una nova oportunitat en el segon meeting, en el mateix escenari (Circuit Andorra), però amb un traçat diferent.