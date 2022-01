Les GSeries 2022 es decidiran a l’últim meeting G4

Nil Solans (GIAND), Romain Di–Fante (2RM – Clio ICE Trophy), José Roger (SBS), Xavi España i Maxime Emery (ICE Gladiators) van saldar amb un triomf la seva participació a la G3 de les GSeries 2022. El meeting es va disputar a la impecable pista del Circuit Andorra amb temperatures que van rondar els 0° una vegada que el sol, que va lluir amb força, va marxar de l’escenari.

La recta final del meeting va estar marcada per l’ímpetu d’alguns dels participants que, veient a prop el final del campionat, volien acumular la màxima puntuació en el seu compte de la classificació provisional. Per aconseguir el seu objectiu, en alguna ocasió, va haver-hi maniobres que van donar treball extra als comissaris esportius una vegada finalitzada l’activitat a la pista. Les deliberacions es van allargar fins ben entrada la matinada i, en conseqüència, es va creure oportú desplaçar el lliurament de trofeus al dissabte (dia 5 de febrer) després de la disputa de la G4.

La temperatura no va baixar tant com desitjaven els organitzadors

Per evitar que la pista estigués exposada a les altes temperatures que es van registrar a les hores centrals del dia, es va endarrerir 1 hora (de les 16:00 a les 17:00 hores) la sortida dels pilots a la pista. En aquesta ocasió després de la posta del sol els termòmetres es van quedar lleugerament per sota dels 0°. Malgrat tot, la pista va aguantar el pas dels vehicles fins al final.

Per a Marc Gutiérrez “Guti”, responsable de l’equip de pista, el treball que s’ha realitzat al llarg de les últimes setmanes ha estat vital perquè els pilots es trobessin, setmana rere setmana, un escenari en les millors condicions. Així ens explicava l’esforç realitzat: Encara que sembli que amb tenir temperatures baixes l’èxit està assegurat, l’experiència ens ha ensenyat que no és del tot cert. Sí que és cert que ajuda, però el manteniment ha de ser diari, aquí els festius del calendari tampoc compten. A la pista cal donar-li humitat (regar) quan ho necessita i totalment al contrari quan tenim jornades amb alta humitat en l’atmosfera. Com dic, cal cuidar molt la pista perquè es pugui competir en les millors condicions. Només amb què faci fred no és suficient.

GIAND . Nil Solans recupera part dels punts perduts en la G2. Raul Ferré segueix a l’aguait

La categoria reina de les GSeries va tenir un inici (entrenaments lliures) molt semblant al dels meetings anteriors. És a dir, Nil Solans dominant la situació, parant el crono en 50″803, seguit d’Alex “Sito” Español i Jordi Gilberga, els únics, junt amb Solans, a baixar de 52“ en el nou traçat.

En la mànega qualificativa, el pilot de FlashLed va continuar dominant la situació mentre que per darrere la lluita per entrar entre els més ràpids era espectacular, amb un inspirat Miquel Socias (campió de les GSeries 2019), que per fi tornava a trobar un lloc entre els millors.

La Final A va tenir a Solans com a principal protagonista, des de la mateixa sortida va anar ampliant diferències respecte a Socias, el seu rival directe, fins a travessar la línia d’arribada clarament distanciat.

La Final B va tenir un desenllaç ben diferent. La lluita que van mantenir Ferré, de Rider, Español i Gilberga, encara que a vegades va fregar el límit del permès a la pista, va ser espectacular, amb avançaments continus… Només cal comentar que els quatre pilots van ser líders de la final en algun moment.

El que pitjor parat va sortir d’aquesta lluita cos a cos va ser Jordi Gilberga que ens va comentar al final: Quan era líder m’he girat a la part alta del circuit i els que venien darrere m’han avançat per tots costats. Sens dubte no ha estat el meu millor dia aquí al Circuit Andorra.

Un dels pilots convidats a aquesta G3 va ser el pilot andorrà que disputa el mundial de Motos Elèctriques, Xavi Cardelús. Ens va comentar: He vingut a viure l’experiència i a passar-m’ho bé. En aquest traçat havia corregut amb moto, sens dubte, disputar el meeting al volant d’un GIAND, és molt diferent. Me’n vaig content amb l’experiència.

2 Rodes Motrius ( 2RM ) – Segon triomf per a Romain Di – Fante . Ian Porté se situa al podi entre els Clio

Inscripció rècord a la Clio ICE Trophy, amb 16 pilots inscrits i 7 pilots que trepitjaven per primera vegada el gel del Circuit Andorra. Així doncs, abans d’iniciar el meeting, la incògnita era veure si algun dels debutants donava la sorpresa o fins i tot si els germans Porté, amb el Mini en perfectes condicions, eren capaços de superar als fins a aquest moment dominadors de la categoria.

Al final no va haver-hi grans sorpreses, Romain Di–Fante, guanyador de la G1, es va imposar a un batallador Ian Porté que, després de mostrar-se vacil·lant en la QP, es va mostrar molt segur en la Final A que va guanyar amb total autoritat. Així ho va viure el jove pilot de l’ACA: He sortit bé i quan m’he situat en la primera posició he intentat escapar-me i ho he aconseguit sense massa problemes. Al final, fins i tot he aixecat una mica el peu per no prendre riscos innecessaris.

Josep M. Ferrer (Responsable d’Alpine Racing) molt optimista a l’inici del meeting, ens explicava: La CLIO ICE TROPHY ha tingut un excel·lent acolliment a França, la inscripció d’avui és una petita mostra d’aquesta acceptació. Intentarem seguir amb la inèrcia positiva i millorar de cara a pròximes edicions.

Al final de la jornada, Ferrer, com a cap d’equip dels pilots del trofeu de Renault, va tenir treball extra amb els comissaris esportius, analitzant les accions d’algun dels seus pilots.

Side by Side . José Roger suma i segueix, el títol sembla a prop

El domini de José Roger entre els buggys sembla no tenir fi. Per tercera vegada consecutiva va tenir una actuació sense errors i va sumar 40 punts (màxim possible) al seu caseller particular de la provisional del campionat.

Sense cap dubte, el dissabte dia 5 de febrer, la lluita serà per aconseguir el subcampionat entre un Joel Font, que en aquesta G3 va veure frenada la seva progressió, i Joan Gil que, després d’un excel·lent inici, no acaba de trobar el millor ritme dels traçats més tècnics.

Entre els qui van debutar en aquesta categoria, en aquesta G3, estava l’excampió del món de Superbikes, Carlos Checa, que es va mostrar encantat amb l’experiència de pilotar el CANAM sobre gel. Aquestes van ser les seves paraules: Sens dubte, el contrast de venir del Dakar i pilotar sobre gel és molt gran, per a mi és un luxe poder ser aquí.

ICE Gladiators . Xavi España guanya la seva primera carrera. Maxime Emery confirma el lideratge

El gran protagonista de la part inicial del G3, entre l’ICE Gladiators, va ser sens dubte Xavi España. Aquesta vegada, el seu pilotatge agressiu de sempre va tenir com a recompensa un espectacular triomf sobre el seu germà, Cristian, i Maxime Emery, que van tenir una bonica lluita per la segona posició.

La segona carrera va tenir un desenllaç molt diferent. Emery va agafar el comandament des de l’inici i en aquesta ocasió va aconseguir un clar triomf que l’acosta una mica més al títol. Malgrat tot, queden 80 punts en joc i encara tot és possible.

Classificació GSeries 2022 – ICE Gladiators

El Circuit Andorra serà l’escenari, el dissabte dia 5 de febrer, de l’última cita (G4) GSeries. L’emoció serà màxima, caldrà controlar els nervis, està tot per decidir i hi ha diversos aspirants als diferents títols.