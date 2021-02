Les GSeries 2021 mantindran la incertesa fins al final

Nil Solans (GIAND), Juan Gil (SBS), Frank Porté (2RM) i Maxime Emmery i Alfredo Gómez (ICE Gladiators) van ser els pilots que van pujar en el calaix més alt del podi en finalitzar el tercer meeting de la temporada de les GSeries 2021. Així doncs, en aquesta ocasió cap dels vencedors de les anteriors proves van poder repetir triomf. No obstant això, “Cohete” Suarez (GIAND ), Yann le Potier (SbS) i Cristian España continuen sent ferms candidats a aconseguir el títol de campió en finalitzar el meeting de la setmana vinent. On les coses no són tan clares és en la categoria de 2 Rodes Motrius, en la qual ara mateix el líder en solitari és Àlex “Sito” Español, amb Lluis Sala a 4 punts i amb els germans Porté a l’aguait, després de llimar diferències en aquesta tercera prova del certamen.

Entre els inscrits d’aquesta tercera cita del certamen andorrà, cal destacar, una vegada més, la presència de pilots de gran prestigi dins del món del motorsport. A part dels habituals, “Cohete” Suarez i Gil Membrado, també van competir al volant d’un Giand, els pilots de l’equip V46-Esponsorama, Lucca MARINI i Enea BASTIANINI (campió del món de Moto2). Expilots com Pablo Nieto (Sky Racing Team by VR46) o Ruben Xaus (subcampió del món de Superbikes en el 2003). A més de Mathieu Baumel (copilot de Nasser Al-Attiyah) o del retorn del campió del món de ral·lis JWRC 2017, Nil Solans compartint vehicle amb la pilot italiana Tamara Molinaro.

La climatologia una vegada més protagonista en el Port d’Envalira

Les altes temperatures de les jornades prèvies a la celebració del tercer meeting de les GSeries 2021 van acabar amb vent del sud acompanyat de la sorra del Sàhara. Sens dubte, una complicació afegida per als responsables del manteniment de la pista del Circuit Andorra. Aquest era el comentari que feia Marc Gutierrez “Guti”, sobre l’estat del traçat en el moment que s’iniciaven les verificacions administratives del meeting: “Per a protegir el gel de la pista havíem col·locat una capa de neu damunt. L’arribada del vent i la sorra ens ha obligat a variar l’estratègia prevista que no era una altra que esperar que les previsions es complissin (les temperatures havien de baixar) i poder compactar la neu amb el gel. Així doncs, abans de fer aquesta operació hem netejar la sorra del traçat, El motiu? La sorra és un “cos calent” que espatlla tant la neu com el gel. L’esforç ha valgut la pena, la mànega d’entrenaments lliures (el dissabte), com la resta del meeting (el diumenge) s’ha pogut disputar amb una pista en perfecte estat”.

Els dos traçats anunciats inicialment pels organitzadors van ser finalment tres. En els tres casos la parabòlica es disputava fins a la meitat. En la continuació totes les categories havien de superar un complicat revolt de 90º per a continuar, a partir d’aquí, en diferents variants del traçat fins a enllaçar amb la recta de contra-meta. Els Giand i SBS van competir en el mateix recorregut mentre que els vehicles de 2RM i les motos dels ICE Gladiators ho van fer en traçats diferents.

GIAND. Solans versus “Cohete”, un duel espectacular

Eren sens dubte els grans favorits al triomf i el van demostrar en la pista encara que, també és cert, que el joveníssim Gil Membrado va estar en tot moment molt a prop tant de Solans com del seu company d’equip, amb el qual comparteix cotxe.

En la mànega d’entrenaments lliures, el més ràpid va ser Nil que va superar, malgrat una lleugera sortida de pista, en 3 dècimes al seu rival directe. La tònica es va mantenir en la qualificativa en la qual amb crono de 47”091 va tornar a ser el més ràpid per davant de “Cohete”, 47”767 i Membrado, 47”841.

En les finals no es van trobar de manera directa, els dos van mantenir la inèrcia guanyadora. Així doncs es confirmava el triomf de Nil Solans en la seva tornada al Circuit Andorra pilotant un Giand. “Cohete” Suarez i Gil Membrado li van acompanyar en el podi final, amb la qual cosa, aquests dos pilots de team Elegant Driver es jugaran el títol la setmana vinent. Destacar que el pilot asturià és el clar favorit en partir amb un avantatge de 25 punts (els punts en joc seran 65).

Un dels moments a destacar de la matinal en el Circuit Andorra va ser el duel que van mantenir precisament Gil Membrado amb Mathieu Baumel en l’última final del meeting. Com bé reconeixia Membrado, “m’he enganxat en la sortida i m’ha costat molt superar-li, ho vaig intentar en diversos punts del traçat però… No ho vaig aconseguir fins al final. Sens dubte va ser complicat i divertit”.

2 Rodes Motrius (2RM). Els germans Porté (Ian i Frank de 16 i 14 anys) adquireixen protagonisme

Quan semblava que el títol d’aquesta categoria era cosa d’un jove pilot del ACA Esport, “Sito” Espanyol, i d’un il·lustre veterà de l’automobilisme andorrà, Lluis Sala. La situació ha donat un gir inesperat en aquesta tercera cita de certamen.

Els germans Porté que, fins a aquest instant, havien aparegut de manera habitual en el top 10 dels anteriors meetings, en aquesta ocasió han fet un important pas al capdavant aconseguint les dues primeres posicions de la categoria. Frank va anar el més ràpid en la qualificativa mentre que el seu germà (Ian) se situava en la segona posició. En la recta final del meeting tots dos van guanyar les seves respectives finals i van presentar la seva candidatura a la lluita pel campionat de 2RM.

Side by Side. Aquesta vegada Yann Le Potier no va poder amb Juan Gil

Després dels entrenaments lliures res feia pensar que la superioritat de Yan Le Potier s’acabaria poques hores després. En aquests lliures encara va ser el més ràpid 48”881 superant en 4 mil·lèsimes al seu germà Erwan que va ser el segon classificat.

No obstant això, tot va canviar en la qualificativa. Juan Gil va donar la sorpresa en marcar un excel·lent crono de 3’18”673, en l’acumulat de les 4 voltes puntuables. Yann Le Potier va haver de conformar-se amb la segona posició a 1”591. Era evident que el tercer triomf consecutiu de l’any se li complicava.

Així va ser, tots dos pilots van vèncer en els seus respectius finals i a Le Potier se li va escapar el triomf però el títol de campió el té més a prop.

ICE Gladiators. A Cristian España també se li va escapar el triomf en aquesta tercera cita de l’any

Fins al moment el dakarià andorrà, Cristian España, comptava les seves participacions en la present edició dels ICE Gladiators per triomfs. Aquest diumenge (dia 7) la ratxa es va trencar i, Maxime Emmery en la primera carrera i Alfredo Gómez en la segona, superaven a un España que continua sent el principal favorit per a aconseguir el títol de campió de la competició sobre gel, reservada per als motards.

L’organització

Els dies previs a la disputa del tercer meeting de les GSeries 2021 han estat un veritable trencaclosques per a l’equip organitzador, amb Àlex Bercianos al capdavant. Així ens ho explicava: “Ha estat un constant mirar i repassar les previsions meteorològiques per a valorar qualsevol canvi abans de prendre una decisió. Era important disputar la prova, però no de qualsevol manera, com és habitual la prioritat era que les condicions de la instal·lació permetessin als participants divertir-se en la pista. Al final objectiu complert pel que ens sentim molt satisfets”.

En l’aspecte esportiu afegia: “En aquesta tercera prova de l’any hem afegit un novè vehicle en la categoria regna (Giand). Cal destacar, que hem aconseguit ple d’inscrits (17 pilots), a més una inscripció d’excel·lent nivell, en els tres meetings celebrats fins al moment”.

Si no hi ha novetats d’última hora, el dissabte (dia 13) a mitjanit, es coneixeran els campions de la present edició de les GSeries. Un any més, l’emoció a la pista durant l’última jornada serà màxima.