Després de mesos de preparació, per fi! Arriba el moment en què els pilots i les seves mecàniques entraran a la pista del Circuit Andorra per a començar a disputar-se les posicions de privilegi de les Crèdit Andorrà GSeries 2020.

La G1 és correrà el cap de setmana (11 i 12 de gener). En el decurs de les dues jornades, els organitzadors del campionat, amb Àlex Bercianos al capdavant, posaran en marxa les diverses novetats que han preparat per a donar més brillantor al seu certamen.

Horaris de tarda per al dissabte (11) i matinal per al diumenge (12).

Per a conservar al màxim la pista del traçat andorrà, una de les decisions que es posaran en pràctica serà retardar l’inici del meeting a la tarda del dissabte i avançar l’hora d’inici del diumenge.

Així doncs, l’inici de l’activitat en la pista de les categories GS, GIAND i 2RM, està prevista a les 17.00 hores, abans s’hauran realitzat en les oficines del Circuit Andorra els tràmits administratius previs a la competició.

A partir de l’hora esmentada s’aniran intercalant les mànegues de les diferents categories primer en la disputa dels entrenaments lliures i seguidament les diferents series de la mànega qualificativa.

Una vegada definides les graelles de sortida, amb el crono de la millor volta de la qualificativa, s’iniciaran les finals. Això succeirà, aproximadament, a partir de les 20.00 hores.

A partir de les 7.30 hores del diumenge, els protagonistes en l’escenari del Port d’Envalira seran els Side by Side i els Car Cross.

A les 8.00 hores s’iniciaran les tandes lliures mentre que les finals estan previstes a partir de les 11.00 hores.

L’estructura del meeting serà la mateixa que la de les categories que van competir la jornada anterior.

Seran 65 els punts en joc per meeting/categoria .

Els organitzadors de la present edició de les Crèdit Andorrà GSeries, ha estimat oportú fer algunes variacions en l’estructura de la competició. En el moment de fer aquests canvis s’ha tingut en compte, sobretot, que el certamen andorrà de pilotatge sobre gel és una competició de circuits i, en conseqüència, s’ha potenciat la lluita “cos a cos” entre els pilots.

S’iniciaran els meetings amb les mànigues d’entrenaments lliures i a continuació la qualificativa. Segons la classificació d’aquesta última, es repartiran els primers punts de la jornada per cada categoria (15 punts per al primer classificat, 13, 11, … fins a 1 punt pel situat en el desè lloc..

En ambdues finals, els punts que aconseguiran els participants seran: 25 per al guanyador, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 i 1 per al desè classificat.

Miquel Socías, Ferran Pujol, Raül Ferré i Yann le Potier correran la G1.

Les primeres llistes d’inscrits, en aquests moments, encara s’estan completant i per tant no son definitives. Malgrat tot, de moment podem avançar que quatre dels cinc campions de la passada edició de les Crèdit Andorrà GSeries, estaran entre els que disputaran la G1 de l’edició 2020.

Es tracta de Miguel Socías (GS), Ferran Pujol (GIAND), Raül Ferré (Car Cross) i Yann le Potier (Side by Side). A excepció de Ferran Pujol, que en aquesta edició correrà amb un vehicle de la categoria GS, els tres restants començaran la defensa del títol aconseguit fa un any.

Entre altres pilots que també han confirmat la seva presència en el Circuit Andorra el dia 11, estan l’ex-campió de l’especialitat, Xevi Pons, a més del pilot mallorquí, Pedro Font. Tots habituals en el Port d’Envalira, en el període hivernal.

La cita és el dissabte (dia 11) a partir de les 17.00 hores, a aquesta hora les Crèdit Andorrà GSeries 2020 és posaran en marxa en el traçat habitual del Circuit Andorra.