Les grans tecnològiques, a la caça del públic jove

Indubtablement, la diversitat de xarxes socials existent està segmentada per edats, sent TikTok (xarxa en la qual el vídeo és el rei) la triada pels més joves. I és a aquesta xarxa on les grans companyies tecnològiques, com Apple, Google o Microsoft, reclamaran l’atenció d’aquest públic jove, segons explica aquest article de la CNBC.

El motiu d’aquesta presència en TikTok, segons continua afirmant l’article citat, és arribar a un públic que, la majoria del seu temps, el passa en entorns lliures o gairebé lliures de publicitat, per la qual cosa les marques han d’anar a buscar-los d’una altra forma a aquests llocs, entre ells, TikTok.

I la manera de fer-ho ha de ser també diferent de la publicitat tradicional que funciona només en un sentit (comunicant des de la marca al consumidor), ja que aquestes audiències joves estan acostumades a la interacció i l’exigeixen.

Així, el contingut que generen és més personalitzable, i va en línia amb el que es pot trobar a TikTok: humor i consell professional, moltes vegades lligats amb els temes dels quals s’està parlant en el moment (trends).

La importància de TikTok no ho és solament per ser la llar d’acolliment d’una sèrie de franges d’edat concretes, sinó pel seu volum d’usuaris: segons un estudi dut a terme per Insider Intelligence l’any passat, aquesta xarxa social ja és la tercera del món en nombre d’usuaris, després de Facebook i Instagram (totes dues propietat de Meta).

No obstant això, TikTok no està exempta de polèmica: propietat de ByteDance, la seva relació amb la tecnologia desenvolupada a la Xina (malgrat que la mateixa ByteDance s’ha cuidat de crear un producte diferent de Douyin, que seria l’equivalent per a l’interior de la Xina) l’ha posat en el punt de mira de les autoritats estatunidenques i europees més d’una vegada, i han anat sorgint algunes controvèrsies sobre la privacitat i seguretat de les dades dels seus usuaris.

Per Tecnonews