Les frases de Macron, Vives, Ensenyat i Espot per Meritxell

La bandera andorrana (SFGA)

Com és habitual, amb motiu de la diada de Nostra Senyora de Meritxell, els dos coprínceps, el síndic i el cap de Govern han adreçat les seves salutacions a la ciutadania del Principat d’Andorra. Les quatre autoritats han centrat el seu discurs de fons amb temes ben diferents els uns dels altres, per bé que sí que hi ha unanimitat en definir la jornada com a una celebració amb un component de sentiment i de pertinença al país a través de la seva història, tradicions i costums.

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha centrat bona part de la seva salutació en la imatge de Josep-Lluís Serrano Pentinat, el seu futur successor. Vives explica que “un nou bisbe Coadjutor ens ve a ajudar i un dia prendrà el relleu. La continuïtat del Coprincipat està assegurada per part de la Santa Seu. Amb la nostra patrona com a guia, continuarem construint una Andorra pròspera, pacífica i fidel a les seves tradicions”.

El president de la República francesa, Emmanuel Macron, ha basat el seu relat en la importància de l’educació per a la fortalesa d’un país, recordant la singularitat andorrana amb els seus diferents sistemes educatius. Li dona tanta importància que ha anunciat un ajut especial per als alumnes andorrans que estudiïn a França: “M’alegro que molts estudiants andorrans continuïn formant-se en el sistema d’ensenyament superior francès. Tanmateix, soc conscient que aquests estudis poden suposar una gran càrrega econòmica per als estudiants i les seves famílies. Així doncs, he decidit, més enllà de les ajudes que França destina a acollir aquests estudiants, i per contribuir a preservar aquest vincle entre els dos països, que a partir d’aquest curs vinent tots els estudiants becats procedents d’Andorra i que cursin estudis a França es beneficiïn d’una ajuda excepcional del copríncep francès per a la seva estada”.

El síndic general, Carles Ensenyat, ha definit Andorra com una terra de camins, des de les rutes ramaderes fins a les carreteres modernes: “Els camins tenen també una dimensió metafòrica: El camí que al llarg dels segles hem fet com a poble. Des de les organitzacions més primitives que van acabar donant lloc als Comuns, primer, i el Consell General, després; fins a les grans fites històriques com la signatura dels Pariatges, l’oficialització del Consell de la Terra, la recuperació plena del Coprincipat el 1806, la Nova Reforma, el sufragi universal masculí i -dècades més tard- el vot de la dona, l’aprovació de la Constitució i tots els canvis socials i econòmics que han vingut després”. Ensenyat argumenta que tots aquests avenços són fragments del camí que les andorranes i els andorrans han transitat al llarg de la història. I, afegeix que “sempre han estat passos naturals, no forçats, en què Andorra ha consolidat el que ja era des de feia segles i s’ha projectat cap al futur. No hem deixat mai de ser un país lliure i sobirà i una societat oberta i dinàmica amb valors humanístics i sentit de la solidaritat.

El cap de Govern, Xavier Espot, a banda de felicitar a la ciutadania per Meritxell, ha destacat que “l’Andorra actual no seria concebible sense l’aportació de totes i tots els seus ciutadans, independentment de la seva procedència”. Una clara picada d’ullet al paper de la immigració al país. D’altra banda, amb l’arribada del nou curs polític, Espot, ha recordat alguns dels reptes que té per endavant el seu Executiu: “Reptes entrellaçats que tenen com a objectiu avançar cap a un model de creixement més sostenible en àmbits com la mobilitat, el turisme o la construcció. Posar al mercat més pisos de lloguer a preu assequible i l’Acord d’associació amb la Unió Europea són les prioritats d’aquesta legislatura”. El cap de Govern ha emfatitzat en la voluntat de construir un país millor que garanteixi la igualtat d’oportunitats i un futur digne per a tothom i “per a assegurar que els serveis públics continuïn sent serveis excel·lents que puguin respondre a la conjuntura de cada moment”.