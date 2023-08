Les fonts de la Rotonda tindran una peça musical andorrana

El cònsol menor, Miquel Canturri, informant a la premsa de les novetats de les fonts de la Rotonda (Comú d’Andorra la Vella)

El Comú d’Andorra la Vella vol que un dels espectacles de la campanya de Nadal-hivern del passeig de les fonts de la Rotonda balli al so d’un tema andorrà. És per això que es convoca un concurs adreçat a compositors del país per a seleccionar la música del nou tema, que estarà en funcionament entre el 24 de novembre i el 10 de març.

Poden participar en la convocatòria, de manera individual o col·lectiva, els músics de nacionalitat andorrana o amb residència legal al país majors de 18 anys, tant si són professionals com si no. El projecte guanyador està dotat amb 3.000 euros.

El cònsol menor, Miquel Canturri, ha anunciat avui dimarts la iniciativa que, ha afirmat, neix amb la voluntat d’involucrar els artistes del país i fomentar la creació artística. Alhora, ha remarcat la bona acollida que han tingut les fonts del passeig de la Rotonda des que es van estrenar a final de juny amb l’objectiu de dinamitzar l’avinguda Meritxell i ser un complement a les compres i a l’oferta d’oci de la parròquia. Així doncs, ha destacat l’important volum d’espectadors que cada nit s’apropa al passeig per a contemplar l’espectacle Aquae et lumina al passeig, i que ha arribat a fregar les 400 persones durant el primer passi, a les 22 hores.

El concurs estableix que cada candidatura podrà presentar fins a un màxim de dos projectes musicals, que han de ser inèdits, originals, i de tipus instrumental. Les obres que es proposin poden pertànyer a qualsevol gènere musical adequat per a les fonts. El guanyador serà escollit per un jurat integrat per diversos consellers del Comú d’Andorra la Vella, dos professionals de la música del país i per un representant de les associacions o col·lectius de músics d’Andorra.

Es podrà participar en el concurs des d’aquest dijous, 10 d’agost, fins a l’11 d’octubre. Demà dimecres, 9 d’agost, es publicarà al BOPA l’edicte amb totes les condicions, que també es podran consultar al portal web andorralavella.ad/cultura.





Nous horaris passada la temporada d’estiu

El Comú ha informat també dels horaris de les temporades de tardor i d’hivern que tindrà l’espectacle de les fonts de llum i so de la Rotonda. Així doncs, a partir del 15 de setembre i fins a final de març s’oferirà un únic passi a les 20.30 hores els divendres, dissabtes i festius.

S’avançarà, doncs, l’horari respecte l’actual d’estiu per a adaptar-lo a les hores de llum i al dia a dia de la parròquia. Els passis de tardor mantindran un dels números de l’actual espectacle (el del Llac dels cignes) i s’està treballant per a incorporar un de nou amb música contemporània.