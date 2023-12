Les flors més boniques per al jardí en aquesta època

Flors de tardor i hivern per al jardí (iStock)

Aquesta setmana, a la secció de Jardineria, explorem les millors flors que poden afegir tocs de color al teu jardí durant aquests mesos, acabada la tardor i entrat l’hivern:

Crisantems: Són les flors tardorenques per excel·lència. Venen en diversos colors i formes, sent versàtils per a qualsevol jardí. Col·loca-les en testos o llits de jardí.

Pensaments: Són alegres i una excel·lent opció per a decorar el jardí en aquesta època. Aquestes flors tolerants al fred venen en una àmplia gamma de colors, incloent-hi tons morats intensos, grocs i taronges. Planta-les en contenidors o al costat d’altres flors tardorenques.

Sedum: De la família de les suculentes, és una planta poc coneguda, però molt resistent i fàcil de cuidar. Ofereixen una varietat de colors captivadors i fullatge resistent. Són plantes de baix manteniment que prosperen en temperatures més fresques i afegeixen un toc d’elegància. Planta-les en jardins de roques.

Col ornamental: Amb les seves fulles arrissades i colors vius, són plantes resistents al fred i ofereixen una exhibició cridanera de colors que s’intensifiquen a mesura que baixen les temperatures. Planta-les en testos o llits de jardí.

Anemones japoneses: Són flors delicades i elegants que floreixen des de finals de l’estiu fins ben entrada la tardor. Els seus pètals delicats i colors vius afegeixen un toc de sofisticació a qualsevol jardí. Planta-les en ombra parcial i sòl ben drenat per a gaudir de la seva bellesa fascinant.





Per Decoracion2.com