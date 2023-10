Les Finals de la Copa del Món d’Andorra assoleixen un retorn mediàtic de 65 milions d’euros

Presentació del retorn que han tingut les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí Andorra 2023 (soldeu.ad)

Més de 25.000 espectadors van viure les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí que van tenir lloc als sectors de Soldeu El Tarter de Grandvalira del 13 al 19 de març. Els amants de l’esquí de competició es van apropar a les pistes Àliga i Avet per a veure en acció a les estrelles del moment. Però l’impuls de l’esdeveniment va anar més enllà, i la xifra d’aficionats que van seguir les proves davant dels seus televisors a tot el món es va multiplicar arribant a 36,5 milions de teleespectadors de 23 països, prop de dos milions més que en les anteriors finals del 2019.

Nielsen, la companyia que elabora l’informe de les audiències, també recull que de mitjana 40 canals de televisió van emetre en directe les curses, i que la quota de pantalla (share) es va situar el 6,8%. Una de les dades més imponents és la de la projecció de la destinació a través dels mitjans de comunicació online i offline, assolint en valor publicitari equivalent 65 milions d’euros en gairebé 7.000 impactes. Són indicadors analitzats per les plataformes Acceso i Kantar Media en països com Andorra, Espanya, Estats Units, Regne Unit, Itàlia, Àustria i Suïssa.

L’arribada del gran circ blanc va suposar un retorn econòmic al país de 15 milions d’euros. Dins d’aquesta dada, cal destacar les 6.366 pernoctacions que van comptabilitzar els establiments hotelers que van apostar per l’esdeveniment. Durant la competició es van acreditar un total de 2.400 persones, entre els quals 447 professionals de la comunicació, 300 voluntaris, 173 atletes de 19 països, i staff.

David Hidalgo, director general del Comitè Organitzador ha explicat que les finals del 2019 van marcar un abans i un després, i amb l’edició d’aquest any “hi ha una opinió compartida de reconeixement, admiració i respecte cap a Andorra”. Per la seva part, Carles Visa, gerent de la FAE, ha subratllat l’esforç de molts anys de la federació per a arribar a tenir un corredor, -referint-se a Joan Verdú-, al circuit de Copa del Món competint de tu a tu amb els grans atletes.





El futur a la Copa del Món

Un cop fet el balanç de l’esdeveniment esportiu més gran de la història del país dels Pirineus, Grandvalira no s’atura i tornarà al gran circ blanc el pròxim mes de febrer amb la Copa del Món femenina que es disputarà a Soldeu amb les disciplines de gegant i eslàlom. L’aposta per mantenir-se periòdicament al circuit continua, i la FIS ha previst en el calendari provisional de la temporada 2025-26, tornar a la pista Avet per a rebre la primera Copa del Món masculina de la història, una assignatura pendent del Comitè Organitzador.





Les Finals en xifres

64,5 milions € de retorn mediàtic (Valor Publicitari Equivalent) a Andorra, Espanya, França, Estats Units, Regne Unit, Itàlia, Àustria i Suïssa. Mitjans online i offline

10,1 milions € de ressò mediàtic als mitjans espanyols (Font: Acceso)

4,7 milions € de ressò mediàtic als mitjans francesos (Font: Kantar Media)

50 milions € de ressò mediàtic als mitjans internacionals (Estats Units, Regne Unit, Itàlia, Àustria i Suïssa)

Prop de 7.000 impactes en els mitjans nacionals i internacionals

36,5 milions de teleespectadors en directe

23 països amb drets de retransmissió de tv

40 canals de tv de mitjana van oferir les proves en directe

6,8% de share mitjà

447 professionals de la comunicació acreditats

18 televisions in situ

8 emissores de ràdio presents

48 fotògrafs

+25.000 espectadors a Soldeu El Tarter (Grandvalira)

173 atletes de 19 països

6.366 pernoctacions

300 voluntaris