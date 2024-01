Les festes de Nadal registren una ocupació hotelera del 76,87% de mitjana

Turistes a la recepció d’un hotel (arxiu)

L’ocupació hotelera, de mitjana, en el còmput global de les festes nadalenques, pel que fa als establiments adherits a la Unió Hotelera d’Andorra, ha estat del 76,87%. Segons la mateixa UHA, “és una dada molt similar a la de l’any anterior que, s’ha de recordar, va ser el primer any ja sense restriccions, cosa que va fer que hi hagués força pernoctacions. Aquesta dada permet valorar els registres d’aquest any com a correctes.

De la mateixa manera, es constata que dins del conjunt de les festes, els “tres períodes” Nadal, Cap d’Any i Reis, mantenen una línia homogènia a la dels anys anteriors, amb el període entre Sant Esteve i Cap d’Any com a pic en pernoctacions en hotels.