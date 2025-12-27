Les federacions catalana i andorrana de patinatge continuen amb el conveni per al Programa d’Alt Rendiment d’Hoquei Patins

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit aquesta setmana la signatura del nou conveni de col·laboració entre la Federació Catalana de Patinatge (FCP) i la Federació Andorrana de Patinatge (FAP) per a continuar amb el Programa d’Alt Rendiment d’Hoquei Patins que ambdues institucions duen a terme al Pirineu, amb sessions d’entrenament conjuntes a banda i banda de la frontera.
En aquest pla hi participen esportistes del Club Hoquei Cadí i de l’Andorra HC, amb l’objectiu de “reforçar el desenvolupament tant de base com d’alt nivell” en aquest esport. El projecte ja s’ha desenvolupat al llarg de les darreres temporades i pel que fa a l’actual campanya 2025-2026 aquest desembre s’han fet les primeres sessions conjuntes, amb una jornada d’entrenament a Andorra la Vella i després una altra a la Seu d’Urgell.
L’acte de formalització del nou acord ha comptat amb la presència del president de la Federació Catalana, Benjamí Pons, la presidenta de la Federació Andorrana, Mari Carme Santamaria; la responsable del Comitè d’Hoquei Patins de la FAP, Regina Betriu; i el president del CH Cadí i membre de la junta directiva de l’FCP, Joan Garreta. Tots ells han expressat la satisfacció per la continuïtat d’aquesta col·laboració entre ambdós països de cara a “continuar sumant esforços per a fer créixer l’hoquei patins”.