Les famílies gastaran entre 60 i 150 euros per alumne en material escolar

L’inici del curs escolar és a tocar. Aquests dies s’ultimen les darreres compres de material. La despesa mitjana se situa entre 60 i 150 euros, en funció del curs i del reaprofitament del material del curs passat.

Són els últims dies per adquirir tot el material necessari per al nou curs. En aquest context els productes sostenibles cada vegada tenen més demanda.

Els temps evolucionen i les noves tecnologies substitueixen molts dels articles que eren habituals en les motxilles, sobretot els llibres. La gran demanda de l’Ipad a les escoles fa que es deixi de fer servir un altre tipus de material escolar, explica el responsable de producte de l’FNAC, José Antonio Molina.

Les botigues especialitzades comencen a preparar el material al mes de juliol, tot i que molts esperen a darrera hora per acabar d’adquirir el material necessari, com ara llibretes, recanvis de tota mena, compassos, bolígrafs i gomes.

La crisi també ha colpejat el sector, que aquest any comença a recuperar les xifres anteriors a la pandèmia. A més, els preus gairebé s’han mantingut sense grans canvis. “Només han pujat un pèl perquè feia dos o tres anys que no augmentaven, però estem parlant de cèntims, no és cap exageració”, assegura la directora de la botiga Carlin, Elena Garcia.

Aquest serà un curs atípic per obligació, amb moltes mesures de prevenció. Es faran cribratges voluntaris i gratuïts a l’inici del per evitar contagis de la Covid-19. El repte és completar tot el període acadèmic de forma presencial.