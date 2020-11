Les falles protagonitzen l’última conferència sdel cicle Parlem d’Història-Desenterrant el passat

El cicle combinat Parlem d’Història-Desenterrant el passat, s’acomiada el proper dissabte dia 7 de novembre, a les 18 h, amb una xerrada titulada Santa Maria de les Peces, 1543: les primeres falles documentades de Catalunya, que serà pronunciada per l’historiador urgellenc Carles Gascón Chopo via streaming, com a prevenció davant de la complicada situació sanitària actual.

La xerrada se centrarà en el pergamí de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell on, a principis d’aquest any 2020, fou localitzat l’esment de la celebració de les falles més antic de Catalunya, que tenien lloc als termes d’Alàs i de Torres. Si bé es parlarà d’aquest aspecte, la intervenció prioritzarà la caracterització i la contextualització del document, per tal d’entendre el registre d’un esdeveniment com les baixades de falles, en general poc habitual en la documentació de caràcter oficial i protocol·lari. Així mateix, en la conferència serà exposada la finalitat específica dels acords recollits en el document, que era la delimitació dels antics termes entre Alàs i Torres i entre Cerc i la Seu d’Urgell, en un procés que culminà amb la definició de la partida de Bell-lloc com un enclau del municipi de la Seu d’Urgell, tal com es manté en l’actualitat. La xerrada serà retransmesa en directe a l’enllaç https://youtu.be/q76B4hO1qXk

El cicle Parlem d’història-Desenterrant el passat combina dos cicles que, en condicions normals, s’haurien celebrat els mesos de maig i d’octubre respectivament. És organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell. En la present edició, s’han celebrat sis conferències i una visita guiada, i s’han combinat les accions presencials amb les xerrades en streaming.