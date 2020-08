Les falles més antigues de Catalunya, en la propera sortida guiada dels dimecres d’agost a l’Alt Urgell

El proper dia 19 d’agost, dins del cicle “Els dimecres coneixem l’Alt Urgell”, es proposa una sortida guiada entre el nucli d’Artedó i l’ermita de la Mare de Déu de les Peces, un petit temple romànic situat al capdamunt de la serra que tancava l’antic terme d’Alàs per la banda de llevant.

L’ermita de la Mare de Déu de les Peces va saltar als mitjans a principis d’aquest any 2020 pel fet d’haver estat l’escenari de la celebració de les primeres falles documentades al Pirineu català, segons un document de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell que situava l’esdeveniment abans de l’any 1543. En el decurs de la sortida del proper dia 19, s’explicaran in situ les circumstàncies concretes de la troballa i es visitarà l’ermita romànica de la Mare de Déu de les Peces, un temple singular i amb molt bones vistes sobre la plana de l’Urgellet.

El cicle de sortides guiades “Els Dimecres coneixem l’Alt Urgell”, pretén agermanar la pràctica del senderisme amb el coneixement del ric patrimoni comarcal. Totes les visites del cicle són guiades per tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, coneixedors del territori i de la seva història, i són gratuïtes. Per participar-hi només cal inscriure’s a l’Oficina de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (tel.+34 973 35 31 12) o a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell (tel. +34 973 351 511). El punt de reunió per iniciar la sortida serà davant del Consell Comarcal, el proper dimecres dia 19 d’agost a les 8 del matí.