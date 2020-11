Les factures de telecomunicacions també seran rebaixades a les empreses amb treballadors amb STCT i RJL

Les empreses que tinguin treballadors en Suspensió Temporal del Contracte de Treball (STCT) o en Reducció de Jornada Laboral (RJL) podran sol·licitar una rebaixa del consum en la factura dels serveis de telecomunicacions del local afectat. Així ho ha validat aquest dijous al matí el Consell d’Administració d’Andorra Telecom, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi torres.

D’aquesta manera, i seguint els mateixos criteris que aquest passat dimecres va aprovar el Govern per a la rebaixa en la factura de l’electricitat, la reducció que s’aplicarà serà del 50% sobre la quota mensual dels serveis de telefonia fixa, accés a Internet i serveis de connectivitat, a l’excepció dels serveis de telefonia mòbil. Les noves mesures tindran efecte retroactiu des de l’1 de novembre del 2020, i podran allargar-se fins a la data en què també deixin de ser aplicables les reduccions de FEDA per decret de Govern.

Les mesures aprovades pel Consell d’Administració d’Andorra Telecom s’afegeixen a les ja aprovades fa una setmana també per ajudar a les empreses afectades per la situació generada per la COVID-19. En aquell cas, la reducció de les tarifes de telecomunicacions i d’electricitat anaven vinculades a la sol·licitud d’ajuts del lloguer dels locals comercials.

L’aplicació dels descomptes es farà efectiva de forma automàtica d’acord amb la informació facilitada pel Ministeri de Presidència, Economia i Empresa. A més, aquells empresaris que compleixin els requisits per acollir-se a les mesures relatives a la Suspensió Temporal del Contracte de Treball (STCT) o de Reducció de Jornada Laboral (RJL) i que no s’hi hagin acollit, també podran beneficar-se d’aquests descomptes. En aquest cas, la sol·licitud de descompte sobre els serveis de telecomunicacions es pot tramitar presencialment a la planta baixa de l’edifici administratiu del Govern mitjançant el servei de cita prèvia, o bé des del web www.tramits.ad.

Aquestes noves mesures de reducció de les tarifes d’electricitat i descomptes sobre els serveis de telecomunicacions, així com les recentment aprovades vinculades a les ajudes al lloguer i les quotes hipotecàries de locals comercials, es faran efectives de forma retroactiva en la factura del mes de desembre.