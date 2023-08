Les exportacions pugen un 2,4% a l’Alt Pirineu i Aran

El polígon industrial de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Les exportacions han pujat un 2,4 per cent a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran i a Ponent durant el primer semestre de l’any respecte al 2022 i s’han enfilat fins als 1.345 milions d’euros. Segons les dades publicades aquesta setmana pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, els productes que més s’han venut a l’estranger des del mes de gener han estat els del sector de l’alimentació, les begudes i el tabac, per valor de 772 milions, un 2,3 per cent més que el mateix període de l’any anterior. Els segueixen els béns d’equip, per valor de 163,9 milions, un 28,5 per cent més que durant el 2022.

Les exportacions de la demarcació de Lleida representen el 0,7 per cent del conjunt de l’estat espanyol. A Catalunya, les vendes a l’estranger han pujat un 14,5 per cent i s’enfilen fins als 53.217,4 milions. Al conjunt de l’Estat, a Espanya, gairebé s’han assolit els 200.000 milions d’euros en exportacions, una xifra rècord.

Al juny, les vendes de les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran a l’estranger van pujar un 3,2 per cent respecte al mateix mes de l’any anterior. Es van assolir els 283,7 milions i l’alimentació, les begudes i el tabac van ser els productes que més es van exportar, per valor de 1.881 milions, un 1,8 per cent més, seguits dels béns d’equip, per valor de 29,3 milions, un 42,5 per cent més.