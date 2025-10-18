Les estacions d’esquí nòrdic del Pirineu aposten per la competitivitat i la desestacionalització, a través d’un Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació que promou la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic i que està finançat a través dels fons Next Generation de la Unió Europea. Entre les actuacions del projecte, destaca la implementació d’accions perquè els complexos acullin activitat durant tot l’any i obtinguin una certificació en turisme sostenible.
En aquesta línia, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha organitzat una sessió informativa dirigida al sector de la neu en què ha explicat que es pot obtenir de forma gratuïta un pla de sostenibilitat a través del segell Biosphere. El director de l’ens, Juli Alegre, ha recordat que el Pirineu i les Terres de Lleida ja compten amb l’acreditació Biosphere Gold Destination.
Alegre ha incidit en la voluntat de treballar “per un model turístic respectuós amb l’entorn i la població local, i basat en la sostenibilitat” i ha destacat que la certificació pot ajudar les estacions de nòrdic. Així mateix, el Patronat ha assegurat que “iniciatives com aquesta permeten refermar encara més el compromís per a fer del territori el millor lloc per a viure-hi, ara i en el futur”.
Per la seva part, la tècnica de Tot Nòrdic, Imma Obiols, ha ressaltat que, aquesta, és “una oportunitat per a posicionar les estacions de fons com a referent de sostenibilitat aprofitant totes les actuacions que s’han dut a terme amb els fons Next Generation”.
A la venda el forfet de la temporada 2025-2026
Fins al 16 de novembre ja es pot adquirir el forfet de temporada de Tot Nòrdic, amb un descompte del 25% pel que fa a la seva tarifa normal. La compra s’ha de fer directament a les pàgines web de les estacions d’Aransa, Guils-Fontanera, Lles, Sant Joan de l’Erm, Tavascan, Tuixent-LaVansa i Virós-Vallferera.
L’abonament permet esquiar de forma il·limitada a les set estacions d’esquí nòrdic de Catalunya i gaudir d’un forfet de dia als complexos de La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Portainé, Boí Taüll i Tavascan. Un altre avantatge és que ofereix la possibilitat de tenir descomptes a Naturland i a les estacions franceses.
El preu del forfet en promoció és de 127,50 euros per als adults i de 67,50 euros per als infants de 6 a 12 anys i majors de 65 anys.