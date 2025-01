Les estacions d’esquí d’FGC rebran la visita dels Reis Mags

Un dels Reis lliurant un regal a una nena (Govern.cat)

Els Reis d’Orient també visitaran les estacions de muntanya d’FGC Turisme. La primera en rebre’ls serà Port Ainé, avui dissabte, 4 de gener. Ses Majestats gaudiran aquell dia d’una jornada festiva, esquiant per l’estació i repartint somriures al Parc Lúdic. A la tarda es farà una xocolatada a la terrassa de l’Hotel de Port Ainé i, tot seguit, s’organitzarà una baixada de torxes.

També aquest dissabte, 4 de gener, l’estació de Vallter celebrarà un taller infantil adreçat als més petits que s’hi donin cita per a crear fanalets de Reis personalitzats per tal d’il·luminar el camí a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.





A la resta d’estacions de muntanya d’FGC, els Reis hi arribaran diumenge, dia 5 de gener

A Vall de Núria, ho faran a partir de les 18.25h, enmig del bosc, amb un espectacle de llum, música i foc. Mitja hora més tard, seran rebuts al santuari, on visitaran la Mare de Déu i rebran les cartes. Abans de l’arribada de Ses Majestats, per a amenitzar l’espera, a les 16h hi haurà una xocolatada a l’edifici de Sant Josep i, a les 17.30h, un espectacle infantil.

Pel que fa a La Molina, a partir de les 17h, a la Pista Llarga, l’estació oferirà activitats com animació infantil amb malabars i una xocolatada. Cap a les 18.30h, quan comenci a caure la nit, Ses Majestats baixaran per la muntanya acompanyats d’un seguit d’esquiadors amb torxes, il·luminant les pistes en un moment màgic fins a arribar al peu de Pista Llarga, on se celebrarà la recollida de regals.

Per la seva banda, Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a Espot Esquí el diumenge, 5 de gener, a la tarda, per a celebrar la popular baixada de torxes i saludar els nens i nenes que siguin a la base de l’estació. La visita reial culminarà una jornada intensa a Espot Esquí, que aquell dia acollirà la 13a edició de l’Espot Tamarro Race, una cursa popular d’esquí no competitiva que se celebra anualment a l’estació pallaresa.

Finalment, l’estació de Boí Taüll donarà també la benvinguda el 5 de gener als Reis d’Orient, que faran acte de presència a l’estació per a repartir màgia entre els infants, que es podran fotografiar amb ells i entregar-los la seva carta. L’estació, a més, va acollir divendres la visita dels Patges Reials.