Les estacions del país s’uneixen per crear el producte Andorra 3 Parks

Andorra 3 Parks serà el nou producte conjunt que inclourà activitats vàlides per gaudir a les estacions de Vallnord – Pal Arinsal, Naturlandia i Grandvalira. Es tracta d’un forfet conjunt que serà vàlid a partir de l’1 d’agost fins al 13 de setembre del 2020 i oferirà la possibilitat de realitzar activitats als tres dominis.

A Vallnord – Pal Arinsal el client podrà aprofitar d’un viatge de pujada i baixada al telecabina de la Massana i un passi per una mànega amb kàrting. Per la seva banda, Naturlandia inclourà dues activitats: a la cota 1600, airtrekk amb baixada per tirolina i a cota 2000, l’accés al Parc d’Animals. Finalment, Grandvalira oferirà també un viatge de pujada i baixada al telecabina de Canillo amb accés al tobogà alpí Màgic Gliss. Aquest forfet no consecutiu podrà adquirir-se online via web o a qualsevol de les guixetes de les tres estacions amb un preu de llançament de 49€ per unitat.

Durant l’estiu, les tres estacions ofereixen tota mena de serveis per al client destinats a gaudir de la natura a la muntanya d’una forma alternativa. La finalitat principal d’aquest nou producte és poder unir forces entre les estacions del país, promoure el destí Andorra i potenciar les activitats de lleure en família. És la primera vegada que aquestes tres entitats es sumen per oferir un producte conjunt a Andorra durant l’estiu i que s’espera que tingui una continuïtat per als anys vinents.