Les estacions de muntanya d’FGC reben 160.000 visitants durant les festes de Nadal

L’estació de Boí Taüll aquests dies de Nadal (Govern.cat)

Les sis estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot Esquí, Port Ainé i Boí Taüll, han rebut 160.000 persones visitants durant aquest període de vacances de Nadal, Cap d’Any i Reis, un 39% més que la temporada passada. Aquestes festes han estat marcades per una estabilitat meteorològica, amb sol i temperatures baixes fins els dies abans de Reis, fet que ha permès les estacions anar ampliant els seus dominis esquiables durant aquestes setmanes i oferir també activitats de natura alternatives a l’esquí i al surf de neu.

El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, s’ha mostrat satisfet per les xifres assolides. “Han sigut uns bons nadals i hem pogut recuperar visitants i, a més, anar consolidant tota l’oferta d’activitats alternativa a l’esquí; les activitats complementàries, tant lúdiques com gastronòmiques, han tingut molt bona acollida, fet que ens permet començar a enfocar les estacions amb una visió 365 dies l’any. Des de Ferrocarrils, estem compromesos amb el desenvolupament del territori i tots els nostres esforços van encaminats a aprofitar l’època de neu, però també a generar activitat tot l’any”, ha explicat. En aquest sentit, Ruiz ha destacat el paper dinamitzador de les estacions de muntanya d’FGC als territoris on s’ubiquen: “Les nostres estacions d’esquí i de muntanya són actius importants en les economies de les comarques de muntanya”.