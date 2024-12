Les estacions de muntanya d’FGC col·laboren amb La Marató amb activitats solidàries

Estació d’esquí de la Molina (La Molina)

Les sis estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s’adhereixen un any més a La Marató de 3Cat amb un calendari ple d’activitats solidàries que s’estendrà des d’aquest dissabte, 14 de desembre, fins al dissabte 28. Aquestes propostes, que inclouen activitats esportives i gastronòmiques, busquen involucrar tothom a la causa, destinant part de la recaptació a La Marató. Enguany les activitats per La Marató seran amb un paisatge ben blanc.

El dissabte 14 de desembre, La Molina donarà el tret de sortida a les activitats solidàries amb la “Pujada al Puigllançada per la Marató de TV3”. El punt de trobada serà a les 9.00 h del matí al Bar del Sector Alabau (Pla d’Anyella). A les 10.00 h es donarà la sortida des del Clot de l’Hospital per a iniciar l’ascensió fins al cim del Puigllançada. Aquesta activitat és oberta a tots els públics i es pot realitzar amb esquís de muntanya, raquetes de neu o caminant. L’objectiu és combinar esport i solidaritat, tot oferint una experiència de muntanya que permeti conscienciar sobre la importància de la salut respiratòria.

Coincidint amb la celebració de La Marató, el diumenge 15 de desembre serà el torn de Vallter, Vall de Núria i Boí Taüll, que sumaran esforços amb activitats variades. A Vallter es durà a terme una botifarrada popular al Restaurant La Portella. Totes les persones visitants podran gaudir d’un àpat festiu.

Vall de Núria, per la seva banda, comptarà amb una jornada amb activitats adreçades a famílies i esquiadors. L’Escola d’Esquí de Núria organitzarà classes col·lectives d’esquí, mentre que l’empresa Oxineu oferirà sortides amb raquetes de neu perquè els visitants descobreixin l’entorn natural de forma activa.

Boí Taüll celebrarà una gran xocolatada solidària, que tindrà lloc a partir de les 9.30 h a la terrassa de la Cafeteria L’Isard. L’activitat estarà dinamitzada per l’equip d’animació de l’estació, que crearà un ambient festiu i familiar.

Les estacions pallareses d’Espot Esquí i Port Ainé tancaran les activitats el dissabte 28 de desembre amb una jornada gastronòmica i musical. A Espot Esquí la festa començarà a les 12.00 h amb una sessió de DJ Delatorre a la terrassa de la cafeteria. A les 13.00h, s’iniciarà una botifarrada popular amb pa de pagès i beguda. De manera simultània, Port Ainé organitzarà una activitat similar. A les 13.00 h, les persones visitants podran participar en una botifarrada solidària. Aquestes jornades finals seran una gran oportunitat per a acomiadar l’any amb música, bon menjar i solidaritat.

Les activitats de La Marató a les estacions d’FGC són una invitació a gaudir de la muntanya d’una manera diferent, participant en propostes esportives, lúdiques i gastronòmiques que tenen com a finalitat la solidaritat i la sensibilització.

La 33a edició de La Marató de 3Cat, que se celebrarà el proper 15 de desembre, centrarà els seus esforços en la recerca, la prevenció i la sensibilització sobre les malalties respiratòries. Aquestes patologies, que afecten el sistema respiratori i són causades per factors com la contaminació, el tabac o infeccions bacterianes i víriques, tenen una elevada incidència a Catalunya. Segons dades del Departament català de Salut, les malalties respiratòries tenen una prevalença a Catalunya de dos milions persones. Amb l’objectiu d’impulsar la recerca i millorar la qualitat de vida de les persones afectades, La Marató mobilitza cada any la societat catalana per a contribuir econòmicament a la causa i conscienciar sobre la importància de la prevenció.