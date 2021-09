Les Escoles Esportives de la Seu ofereixen una dotzena d’activitats físiques per al curs 2021-22

Aquest divendres 24 de setembre, a partir de les nou del matí, s’obriran les inscripcions telemàtiques per a la dotzena d’activitats físiques que ofereix per aquest nou curs el Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Seu, Carlos Guàrdia, explica al respecte que “conscients de la importància de l’activitat física i l’esport com a font de salut, benestar i qualitat de vida per a la ciutadania, i encara més en un context de pandèmia, i fidels al nostre lema, som Ciutat d’Esport, des del Servei d’Esports presentem per aquest curs 2021/2022 una nova edició de les Escoles Esportives Municipals, amb una dotzena d’activitats per a totes les edats, que tindran lloc, tant a Castellciutat com a la Seu, i que es desenvoluparan en espais tancats (gimnàstica, ioga…) i a l’aire lliure (tennis, marxa nòrdica…)”.

Inscripcions online i presencials al Punt Òmnia

Les inscripcions seran exclusivament online, des del web municipal http://esports.laseu.cat i restaran obertes fins que hi hagi places a cadascuna de les activitats. L’inici de les Escoles Esportives Municipals (EEM) està previst pel dia 4 d’octubre.

Val a dir però que per aquelles persones que tenen dificultat a accedir a les noves tecnologies podran fer les seves inscripcions de manera presencial al Punt Òmnia de la Seu d’Urgell demà divendres 24 de setembre. Prèviament caldrà demanar cita prèvia al mateix Punt Òmnia.

Les activitats

Les EEM per al públic infantil mantenen l’oferta, força consolidada, de les teles acrobàtiques (a partir de 5 anys) i el tennis (a partir de 6 anys).

Les activitats exclusives per a persones grans són: ioga, aiguagim i gimnàstica de manteniment. A Castellciutat s’impartiran classes de ioga i de gimnàstica de manteniment, ambdues propostes orientades a persones majors de 50 anys.

Les activitats per a totes les edats són: correcció postural, condicionament físic, estiraments i col·locació, gimnàstica amb coreografies, i tennis.

L’oferta d’activitats s’ha seguit ajustant a la demanda de les persones usuàries, deixant d’oferir aquelles activitats amb poca participació i mantenint la fórmula iniciada el curs passat per la que alguns clubs de la ciutat ja van gestionar directament la majoria d’activitats dirigides als infants.

Oferta esportiva segura i responsable

Malgrat la millora en la situació sanitària derivada de la pandèmia de la Covid19, l’activitat de les EEM se seguirà desenvolupant d’acord amb les mesures establertes en cada moment per les autoritats sanitàries. Guàrdia afirma que “estem molt contents d’oferir les EEM amb activitats força consolidades i d’altres que s’incorporen de nou. Així mateix, cal recordar que, malgrat la millora de la situació sanitària, les activitats programades es desenvoluparan d’acord amb els protocols que estableixin les autoritats corresponents en cada moment”.

Així, es mantindran els protocols d’actuació i es respectarà el nombre màxim de persones per grup en funció de la naturalesa i característiques de cada activitat i la instal·lació on es dugui a terme. Aquests protocols i mesures es faran arribar a les persones inscrites en cadascuna de les activitats a l’inici del curs.

El Servei d’Esports ha estat treballant de costat amb les persones monitores de les activitats que s’ofereixen amb l’objectiu que, durant aquest curs que encetem, es recuperi la normalitat i els nivells de participació anteriors a la pandèmia i que les EEM, l’esport i l’activitat física segueixen sent una eina de prevenció, de salut, de socialització i, en definitiva, de millora de la qualitat de vida dels urgellencs i urgellenques.

Fulletó informatiu

Tota la informació de les EEM està recollida en díptic que properament arribarà a totes les llars de la Seu d’Urgell. Aquest fulletó ja es pot consultar online al web municipal http://esports.laseu.cat