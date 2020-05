Les escoles bressol comunals d’Encamp i el Pas reobriran el dilluns 25 de maig

El Comú d’Encamp reobrirà les dues llars d’infants comunals, Els Esquirolets d’Encamp i Els Marrecs del Pas de la Casa, a partir del dilluns 25 de maig complint amb totes les mesures proposades en el protocol de mesures excepcionals i recomanacions organitzatives, que ahir a la tarda es va establir entre el Govern, els Comuns i els representants de les llars d’infants privades. Aquest protocol té per objectiu l’obertura ordenada i progressiva de les llars d’infants per disposar d’aquest servei tan important per afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral, i l’acompanyament en el desenvolupament i l’aprenentatge dels infants, tot minimitzant el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV2. No es tracta d’un retorn a la situació prèvia a l’emergència sanitària sinó d’una adaptació amb nous procediments de treball per evitar la propagació del virus.

D’acord amb les mesures previstes en el protocol, a partir del dilluns dia 25 s’incorporaran els infants majors d’un any, i per cada 4 infants hi haurà dos educadores a l’aula. Els germans sempre formaran part del mateix grup, compartint espai i educadores.

Les dues escoles bressol adaptaran l’horari els primers dies de reobertura, que en el cas de l’escola bressol d’Encamp serà, de dilluns a divendres de 8 h a 18 h, i la del Pas de la Casa, de 8.30 h a 19 h. A partir del 2 de juny es tornaran a revisar els horaris d’obertura. En els dos centres hi haurà el servei de menjador com habitualment.

El protocol preveu que es pugui fer una revisió de les mesures consensuades en funció de com evolucioni l’emergència sanitària.

El Comú ha previst els equips de protecció individual per a totes les educadores de les llars, així com un protocol de neteja de la roba, l’espai interior, aules, espais comuns, espais exteriors i del material educatiu i de joc, seguint estrictament l’indicat en el protocol de mesures excepcionals i recomanacions organitzatives.

El Comú ja ha realitzat una desinfecció en profunditat a les instal·lacions de les dues escoles bressol, per poder començar aquesta setmana a preparar els espais i els procediments per acollir els infants a partir del dilluns 25 de maig, on està previst, ara per ara, que s’incorporin 9 infants entre les dues escoles bressol.

Des de les direccions de les escoles bressol es farà arribar a les famílies el detall de les mesures i les instruccions que caldrà seguir a partir de la reobertura per prevenir al màxim el risc de contagi. Per qualsevol dubte les famílies poden posar-se en contacte amb la seva escola bressol per telèfon: Escola Bressol els Esquirolets: 731 640 Escola Bressol els Marrecs del Pas de la Casa: 755 050

La Cònsol Major d’Encamp, Laura Mas, ha volgut destacar l’esforç de totes les treballadores i treballadors de les escoles bressol comunals que estan realitzant per tenir a punt les instal·lacions i els procediments per donar resposta a les famílies amb tanta celeritat prioritzant sempre el benestar i la seguretat dels infants de la parròquia, i ha volgut agrair a les famílies la seva col·laboració a l’avançada pel compliment de les mesures excepcionals per a la reobertura del servei d’escoles bressol.