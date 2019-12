Més de 200 estudiants de l’Institut de Música interpreten dijous, 19 de desembre, ‘El xai perdut i el dimoni banyut’, basat en el conte de Marian Vayreda. Els alumnes de dansa traslladen tres dies les classes a la residència Clara Rabassa.

Les escoles artístiques de La Llacuna donen aquesta setmana la seva particular benvinguda al Nadal amb activitats obertes per mostrar l’evolució del seu treball. Així doncs, des d’avui i fins aquest dimecres, 18 de novembre, els diferents cursos de dansa traslladaran les seves classes a la residencia Clara Rabassa, una experiència intergeneracional que ja van dur a terme a final del curs passat i que ara repeteixen després de la bona acollida que va tenir tant per part de l’alumnat com dels residents i el personal del centre assistencial.

Els objectius de les classes obertes de dansa, que suposen un bon complement formatiu, artístic, social i humà són, per una banda, donar a les alumnes la possibilitat de tenir un primer contacte amb el públic, presentant els treballs que es realitzen durant el curs d’una manera més còmoda i distesa, sense sortir de la classe i sense la pressió que suposa trepitjar un escenari. De l’altra, és una manera que els pares, familiars o amics puguin conèixer de primera mà el funcionament d’una classe de dansa, així com els coneixements i l’evolució que tenen les alumnes en aquesta disciplina.

Per la seva part, els alumnes de l’Institut de Música representen aquest dijous, dia 19, a partir de les 19 hores, el seu festival de Nadal, que enguany porta per títol El xai perdut i el dimoni banyut i que està basat en el conte original de l’autora catalana Marian Vayreda.

El festival segueix el format de combinar la redacció del conte amb les diverses actuacions musicals. Hi participaran 10 formacions instrumentals (2 orquestres de l’Institut de Música, grups de saxos, de vent, de guitarres, d’acordions, conjunts de cambra diversos, aula de cant coral, i alumnes de Sensibilització musical), ja que s’ha prioritzat l’actuació musical en conjunt, per fer participar el màxim d’alumnes possible. Sortiran a l’escenari uns 200 estudiants entre els 5 anys i l’edat adulta.