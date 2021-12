Les entrades per al concert de Josep Carreras es tornen a la venda

Les entrades que encara hi ha disponibles per al Concert del tenor Josep Carreras del 8 de març, a les 20 h, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Les entrades ja adquirides per al concert que havia de tenir lloc aquest mes de desembre, i que es va ajornar per seguretat i responsabilitat vista l’evolució de la Covid-19, són vàlides per a la nova cita del març.

Josep Carreras estarà acompanyat per la soprano andorrana Maria Soler i el mestre Lorenzo Bavaj al piano. El nou programa del concert, el detall del qual es tancarà més endavant, estarà basat en cançó napolitana, i peces líriques i tradicionals catalanes.

La cita cultural tindrà lloc seguint les mesures sanitàries de seguretat i prevenció de la Covid-19 que estiguin vigents en la data de l’esdeveniment.

El concert està dirigit, organitzat i produït per Concert Studio. Compta amb el patrocini principal de Crèdit Andorrà, amb el patrocini de Sport Hotel Hermitage & Spa, Grandvalira i Caldea, i amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella.

Per a qualsevol aclariment o complement d’informació amb relació a les entrades, es pot contactar amb consultas@concertstudio.com.

Josep Carreras

La seva meteòrica carrera musical el va fer debutar molt jove als més grans i importants teatres i festivals del món, com ara al Teatre alla Scala de Milà (Un Ballo in Maschera, 1975), el Metropolitan Opera House de Nova York (Tosca, 1974), l’Òpera de San Francisco (La Bohème, 1973), la Staatsoper de Viena (Rigoletto, 1974), la Royal Opera House de Londres (La Traviata, 1974), l’Òpera de Munic (Tosca, 1974), l’Òpera de Chicago (Un Ballo in Maschera, 1976), i els festivals de Salzburg (Don Carlo, 1976), d’Aix en Provence (Roberto Devereux, 1977), d’Edimburg (Verdi Rèquiem, 1982) i de Verona (Carmen, 1984).

També ha col·laborat amb els més prestigiosos directors d’orquestra, tals com Herbert von Karajan (amb qui va col·laborar durant més de dotze anys a Salzburg, Berlín i Viena), Claudio Abbado, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Colin Davis, Giuseppe Sinopoli, James Levine, Carlo Maria Giulini, Leonard Bernstein i Zubin Metha. Així mateix, ha treballat amb directors d’escena com Franco Zeffirelli, Jean Pierre Ponnelle, Giorgio Strehler, Luigi Comencini, Harold Prince, entre altres.

El seu repertori es compon de més de seixanta obres, entre les quals destaquen Andrea Chenier, La Bohème, Tosca, Werther, Don Carlo, Carmen, La Forza del Destino, I Pagliacci, L’Elisir d’Amore, Un Ballo in Maschera, etc.

Juntament amb la seva activitat operística cal destacar els freqüents recitals a sales tan prestigioses com el Carnegie Hall i l’Avery Fisher Hall de Nova York, el Royal Festival Hall, el Barbican Hall i el Royal Albert Hall de Londres, la Salle Pleyel de París, el Musikverein i el Konzerthaus de Viena, la Philharmonie de Berlín, els Suntory Hall i NHK Hall de Tòquio, el Grosses Festspielhaus de Salzburg, la Philharmonie i l’Hercules Saal de Munic, el Palau de la Música de Barcelona, el Teatro Real de Madrid, l’Accademia Santa Cecilia de Roma, etc. El seu extens repertori en aquest camp agrupa més de 600 títols dels més diversos estils, des de la música barroca fins a la contemporània.

La seva àmplia discografia, inclou més de 150 gravacions, entre les quals destaquen 50 òperes completes, oratoris i recitals clàssics i també de música popular. Ha rebut nombrosos discs d’or i de platí arreu del món.

Maria Soler

Maria Soler és una jove soprano andorrana de 21 anys amb un “futur molt prometedor dins del món de la lírica”, en paraules del tenor Josep Carreras.

Amb tan sols 15 anys va ser seleccionada per representar la secció de joves talents al festival a Nau voix de la Baule a França. Des d’aleshores la seva carrera no ha fet més que augmentar amb papers de solista amb la interpretació del rol d’Annina a la Traviata de Verdi, organitzada per Andorra Lírica, o com a solista al festival 2020 de cambra Romànica.

Actualment, es troba preparant el concurs d’entrada del Conservatori Nacional Superior de París (CNSM).