Les entrades per a l’obra Límits ja són a la venda

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) estrena Límits, una proposta de creació comunitària i hibridació escènica que tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 d’octubre, a les 20.30 hores, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. Les entrades ja es poden adquirir a través del web: 4tickets.es. Dirigida i escrita per Guillem Gefaell, i interpretada per Xavi Pérez, Emma Riba, Oriol Guillem i Jèssica Casal, l’obra teatral proposa una reflexió col·lectiva sobre els límits, tant personals com socials, a partir d’entrevistes i testimonis reals de diferents àmbits (esport, cultura, salut, medi ambient, ciència, història…).
Límits és una peça que convida l’espectador a qüestionar-se com afronta les pròpies fronteres, internes i externes, i com aquestes configuren la seva identitat i la de la comunitat que l’envolta. Un viatge escènic on el cos, la veu, la imatge i la música es posen al servei de la paraula per a construir un mosaic d’experiències compartides.
Col·loqui postfunció: dijous 2 d’octubre
La funció del dijous, 2 d’octubre, comptarà amb un col·loqui postfunció, que oferirà un espai de diàleg i reflexió amb el públic. Hi participaran la psicòloga Marta Albert i Eva Tenorio, presidenta de l’associació Projecte Vida.