Les entrades per a les activitats culturals del març, a la venda al web de l’Ajuntament de la Seu

Les entrades per assistir a les propostes culturals que tindran lloc al llar d’aquest mes de març, organitzades per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, es podran adquirir a través de l’enllaç: http://agenda.laseu.cat/cultura/

Aquest mes de març culturalment parlant arrenca amb al el concert Conversando con Cecilia, amb Lídia Pujol, espectacle musical que tindrà lloc aquest pròxim divendres 5 de març, a les vuit del vespre, a la sala Sant Domènec.

Per dijous 18 de març hi ha programada l’obra teatral Si això és un cavall, amb Maurici Biosca, al Teatre Guiu, a les vuit del vespre.

Dijous 27 de març, l’Orquestra del Conservatori de Música dels Pirineus oferirà el seu concert simfònic, a la sala sant Domènec, a les sis de la tarda.

Tancarà el mes l’espectacle familiar El monstre de colors, amb la Cia. Tutatis, el dissabte 27 de març, a les sis de la tarda, al Teatre Guiu.

Conversando con Cecilia, amb Lídia Pujol

El 3 d’octubre de 2017, com per miracle, una cançó de Cecilia composada l’any 1974, sorgeix de la recambra de l’inconscient col·lectiu i es fa present en la vida de Lídia Pujol per relacionar-la amb les circumstàncies tants cops repetides al llarg de la història natural: el peix gran es menja el petit.

En escoltar a Cecilia, Lídia Pujol s’ha sentit interpel·lada i ha volgut establir una conversa amb el projecte artístic i vital de la cantautora madrilenya. Amb la col·laboració de músics i productors, Lídia Pujol ha despullat les cançons dels arranjaments de l’època per a fer que les lletres emergeixin a la superfície i redescobrir així la profunditat amb la qual Cecilia cantava les seves inquietuds.

Algunes de les seves lletres van ser mutilades (i fins i tot prohibides) pels censors franquistes. Avui recuperarem les versions originals d’algunes d’aquestes cançons, tal com van ser composades per l’artista.