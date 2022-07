Les entitats esportives poden sol·licitar els ajuts per a fer front a les seves activitats no previstes

Aquest dimecres s’ha aprovat l’obertura de la convocatòria per a les ajudes puntuals per a les entitats esportives legalment constituïdes al Principat d’Andorra. Aquesta partida de subvencions té per a objectiu atorgar suport puntual per tal que les entitats esportives puguin donar continuïtat a activitats no contemplades o despeses addicionals no previstes al moment de la primera convocatòria de les ajudes.

Les entitats esportives tenen temps fins al 24 d’agost per a presentar la sol·licitud i ho han de fer a través de la plataforma digital habilitada per la secretaria d’Estat d’Esports.