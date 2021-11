Les ‘Emocions’ com a protagonistes en els dos pròxims tallers infantils de la biblioteca d’Encamp

La Biblioteca Comunal d’Encamp acull dimarts 9 de novembre un taller de contacontes per a infants de 3 a 5 anys. L’activitat forma part del cicle ‘Emocions’, que pretén guiar I ajudar als infants a saber gestionar les seves emocions i a aplicar-les en diferents contextos, tant en l’aprenentatge com per afrontar les situacions que es trobaran al llarg de la vida.

De cara al taller de dimarts s’ha escollit treballar el conte ‘El monstre dels colors’, de la il·lustradora Anna Llenas, mitjançant la utilització d’un Kamishibai, un recurs que adapta el concepte abstracte de les emocions al públic infantil d’una manera planera i eficaç.

A través dels colors, groc/alegria, blau/tristesa, vermell/enuig, negre/por i verd/calma els infants podran entendre fàcilment què sent el personatge, seran capaços de posar-se en la seva pell, d’identificar-s’hi i de resoldre possibles conflictes interns.

Un cop llegit el llibre, es parlarà de les emocions a través d’unes diapositives on els infants hauran de buscar coincidències amb el que sent el monstre de colors. Comptaran amb l’ajuda d’un petit obsequi que oferirà el personal de la biblioteca d’Encamp i que es podran endur a casa per poder treballar les emocions amb les seves famílies.

D’aquesta manera, el taller permetrà treballar les emocions a través d’un format lúdic i d’un personatge entranyable i divertit.

El cicle ‘Emocions’ continuarà dimarts 30 de novembre amb la segona activitat: el taller de jocs ‘Tira el Dau’.

Les places per assistir a les dues activitats són limitades. Cal fer reserva prèvia al correu biblioteca@encamp.ad o al telèfon +376 732 704.